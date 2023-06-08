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自由開講》系統失靈與集體沉默間接打造了狼師的「後宮」

2023/06/08 13:40

張媛婷

在6月7日由蔡培慧委員偕同性騷擾受害者召開記者會，從受害者的陳述中，揭開了教師從事教育工作三十多年來，長年發生將學生當作「女友」藉故在學校及自己開的補習班，甚或藉由接送學生期間來性騷擾學生。該教師運用自己的權力，對於無反抗之力的學生做這些行為，儼然將學校當作自己的「後宮」。

筆者要問的是，從記者會中所接露推算該師行為期間，「性騷擾防治法」及「性別平等工作法」都已經在施行了，為何還沒有辦法杜絕這樣的問題發生？而且還是長年累犯，更一路順利晉升校長？

立委蔡培慧偕同2位受害者舉行記者會，指20多年前2人分別就讀雲林國小、延平國小期間，都曾遭現任大鞍國小校長劉育成性騷擾。（蔡培慧國會辦公室提供）

從教師本身的專業來說，這樣的行為完全違背教育專業及教學倫理，已無庸置疑，師資培育的歷程中，從來也不會告訴你撫摸學生才能「教育」學生。此外，《性別平等教育法》明確點出學校就是要教性別平等教育，但矛盾的是，當老師有這樣「反教育」的行為，學生難道不會認為老師「說一套做一套」？那麼誰還要相信性別平等的精神？

此外，值得探討的是，同在學校的教師知道此事嗎？我們並不得而知。但若知道，但卻因同事關係而無法為學生挺身而出，甚至大事化小，小事化無呢？在教學現場中的關係錯綜複雜，但也因為這樣的「錯綜複雜」而讓孩子失去了被保護、伸張正義的機會，而這樣的傷痛，可能到孩子長大成人後，仍伴隨在身邊。別忘了，性別平等教育法明確要求教職員有通報義務且不得隱匿。

而有關南投縣教育處在爆出這樣子的案件後，是否有成立專案小組來調查該師？如果趁此退休後，是不是就此海闊天空？對於尚未發聲的收害者、目擊者，主管單位是否有安全、具有可近性的管道來讓他們發聲？還有其後的調查、處置、輔導，甚至在轄內教育單位的擴大調查，檢視是否還有該師以外的情事存在，都有賴我們持續來張大眼睛觀察。 透過被害者打破沉默，凸顯系統性失靈，而教育當局現在得做的必須鎖緊螺絲，儘速啟動調查機制，讓制度發揮作用，接住任何可能暴露於危險的孩子。

（政治工作者、教育學碩士）

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