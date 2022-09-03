自由開講》為近日臺中市A女控告國中教師性侵事件 致閱讀者的請託文

陳如音

自111年8月17日人本基金會偕同A女召開記者會，指控當年國中資優班導師對其長期性侵後，媒體、網路及各方人士議論不止，雖然無法也不能和不該確定A女的真實身分，但卻真心的祈禱她不是自己曾認識的人，不然會讓我非常心痛！校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件絕不能漠視和容忍，師對生的性侵（騷）和霸凌事件更不能姑息、縱容和鄉愿，因為很多的無知、習慣、不以為意和不想當壞人，以至於師師相護，檢討、質疑被害人，習慣性的息事寧人，無論於社會或者教育及知識界，都絕不是陌生的現象！依《教師法》第22條將受校園性別事件調查的教師停聘，將其隔絕於校園之外，依性平調查能還原事實的最好方式，是將所有被害人併案調查，才是符合依法行政，以及按照性別事件調查最友善被害者，及能還原事實的最適宜做法。

台中市教育局性平會審議通過，將黃姓前校長立即解聘，剝奪其退休金。然而，目前性平調查小組的調查結論，只能算是暫時的正義，並非案件最終的結果，真正的正義其實還未到來。（圖：台中市議員張家銨提供）

然而，觀察臺中市政府教育局，自受理被害者申訴至今的諸多處理，都與《教師法》第22條明顯背離，將其後出現之被害人的申訴和申請調查，不和A女的案件併案處理，而移回當事人曾就讀之居o國中另案調查，如此，將案件分別調查，使事件樣態的脈絡，不能全面和全然的被調查小組充分知悉、掌握與釐清，恐難真正的還原事件與事實的樣態和全貌，故基於個人在大學教授性別平等相關課程多年，又是教育部校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件調查專業人員的立場與觀點，看待臺中市政府教育局對於此事的處理，實存有諸多令人無法理解和覺得質疑之處。

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雖然9月2日下午根據台中市府教育局新聞稿表示，A女的調查報告已經台中市教育局性平會審議通過，將黃姓前校長立即解聘，剝奪其退休金。然而，目前性平調查小組的調查結論，只能算是暫時的正義，並非案件最終的結果，真正的正義其實還未到來。

根據《性別平等教育法》第32條申請人或行為人對於調查結果不服者，可於收到書面通知次日起二十日內，以書面據明理由向學校或主管機關申覆。又根據同法33條之1的規定，教師對於申覆不服者，得依《教師法》提起救濟。可依《教師法》第42條提出申訴及再申訴。倘若不服再申訴結果，則可再提行政訴訟。如此，根據《性平法》和《教師法》的規定，黃姓前校長為捍衛自身的名譽和利益，勢必會將所有可以的行政和法律程序持續進行，所以性平調查的結束，才是所有一系列行政救濟和行政法攻防的開始，未來還原事實和訴求正義的道路仍長，對於被害者及其家屬，仍有漫長的戰鬥要進行。

故此，筆者以前述文字懇請所有閱讀到此聞者，持續關心這個案件的發展，並以您們可以和可能的各種方式持續對行政機關發聲，用一切可以及合法的手段和方式，陪伴並守護被害者及其家人走完這一條追求正義及撫平傷口的漫長過程。

沒有人願意成為被害人，更絕不會有任何人願意自己的子女或親人、朋友受到傷害，或者因任何理由和原因讓其再次受傷，同樣的，不會也不應該有任何人可以或有權力在他人的傷口和傷痛上任意評論或妄加指點，所以懇請各位以您們認為可以和適當的方式，盡量消弭和消除網路鄉民的不友善文字，與無知和想當然爾的質疑與評論，被害者願意在已有穩定的工作和安適的生活環境下，還勇敢的站出來揭發國中導師對其長期的侵害，揭發教育現場中最黑暗和惡劣的事實，已是令人心疼的勇敢和堅強，實在沒理由或應該再因任何不知情者或不相干之人的無知和無理而再度受傷。誰無親人或朋友，倘若這事發生在無論是誰的身上，都絕對是不能也無法承受的陰影和傷痛。

根據校園師對生性侵害性騷擾或性霸凌事件的統計與處理經驗，一旦校園出現狼師，則受害者通常多不會只有單一個案，受害者往往多是人數眾多，且跨越時間和件數甚廣的狀態，所以我們有責任有義務營造一個對被害人更友善和安全的環境，讓更多被害者有意願和能力及能量站出來，為自己不應該遭受的對待爭取必須的正義與平反，讓他們青少年時期的陰影和傷害得以撫平。如此，為了學生和孩子應該被對待的方式，為了教育現場不一再淪為惡行者逞凶的樂園，為了教育工作者的良知、責任與榮譽，期待教育現場的每一位夥伴，更有責任感的守護學生和孩子學習及成長的環境，徹底的革除教育界長久以來被認為師師相護的陋習，讓鄉愿和喜歡當「好人」的文化從教師群體中徹底的革除。

維有堅持信念做對的事，並以不怕得罪人的心態，依法行政、按照程序工作，以公平、合理及善待的心面對學生和同仁，則教育的專業、教師的責任，以及外界對學校及教師職業的信任和尊敬，才有機會和可能再受重視，因為少數狼師和壞人的存在，而抹煞多數勤奮、認真、敬業、有榮譽心和責任感教師的努力和辛勞，豈不冤枉！為了學生也為了教師自己，教育現場的每一位同仁和夥伴，應該共同將狼師趕出校園，將狼師清除於教師群體之外，學生的安全和教師的榮譽才得以守護，教師、學校和教育才得以被信任。

（逢甲大學、臺中科大、勤益科大、萬能科大等校通識中心兼任助理教授、教育部校園性侵害性騷擾或性霸凌事件調查專業人員）

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