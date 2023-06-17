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自由開講》柯文哲你真的準備好要選總統了嗎？

2023/06/17 17:17

陳淑恩

柯文哲向來以率性發言受寵於媒體，也為年輕族群所喜好。但柯文哲近日在短短不到一個月內，自應對葛來儀言論、赴日訪問發言、到在「眾青論壇」提培養網軍等一系列荒腔走板的言論，讓人哭笑不得。

先前葛來儀在華府智庫「布魯金斯研究所」提柯文哲因為在台北市長任內舉辦雙城論壇，與上海展開許多交流與合作，是讓北京比較放心的台灣總統候選人。卻被柯文哲曲解說葛來儀認為「柯文哲是最能夠與中、美兩邊溝通的人」，造成葛來儀在推特譴責柯文哲沒有說實話、故意曲解對她的發言，是不道德行為（unconscionable behavior）。

縱使是一般人都不應有如此不尊重他人言論的發言，而一位要問鼎總統大位的人，類似的情境極可能會造成我國重大的外交紛爭。柯文哲在訪日期間，亦將前首相麻生太郎誤稱為「安倍派」；在釣魚台議題的失言更引來國、民兩黨齊轟，釣魚台教育協會譴責柯文哲扭曲漁民的心聲。 最近柯文哲在與青年對談時，聲稱要培養網軍，癱瘓中國的高鐵、ATM、北京政府的網頁等。

柯文哲向來以率性發言受寵於媒體，也為年輕族群所喜好。但柯文哲近日在短短不到一個月內，自應對葛來儀言論、赴日訪問發言、到在「眾青論壇」提培養網軍等一系列荒腔走板的言論，讓人哭笑不得。（本報資料照）

雖資訊戰力已是國防實力不可分割的一部分，然軍力的堅實應以陸海空軍為主，欲為領導人怎可把國防形容地像在玩電子遊戲？有誰聽過世界哪個政治人物是以「網軍」描述國防戰力？難怪被名嘴嘲笑：請用網軍癱瘓山東號給我們看看！ 柯文哲習慣天馬行空隨意發言，有時還刻意唬爛耍嘴炮博取媒體關注；而在這一系列爭議性言論中，更顯示出柯文哲真的是基本知識不足、視野高度不夠、欠缺中心思想，那就更難感受到會有什麼堅毅的執行力。

要問鼎大位之人，比一般人負有更高的期待，至少也應具備基本知識；意識自己知道什麼、不知道什麼，了解自己可以說什麼、不可以說什麼。把國防當兒戲，而外交失言更可能造成外交紛爭，引來國家主權的傷害，真想問柯文哲，你真的準備好要選總統了嗎？我們很擔心。

（作者為屏東科技大學教授）

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