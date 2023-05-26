自由開講》請台南勿犧牲教保人員勞動權益開辦公幼課後留園

◎許文菁

公幼招生不足，為了提高公幼招生率，台南市教育局長說公幼要課後收托到6點，課後鐘點費每小時不超過50元，超過部分由政府補助。這個政策得到許多家長詢問，但卻苦了幼兒園現場老師，幼兒園老師普遍是7:30就上班，課後留園到6點，其實已經是加班時間，一整天的教學及保育工作下來，已經接近疲勞階段，但為了配合政策，只能再每天繼續加班到6點。

公幼招生不足，為了提高公幼招生率，台南市教育局長說公幼要課後收托到6點，課後鐘點費每小時不超過50元，超過部分由政府補助。這個政策得到許多家長詢問，但卻苦了幼兒園現場老師！（資料照）

然而局長說的超過50元鐘點費的費用由政府補助，我們認為是開支票讓全體教保人員犧牲勞動權益達成的。

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因為若要申請補助，必須限制教保人員每小時鐘點費不超過300元才能申請，否則一律退件。我們都有責任帶好自己班的幼兒，但政府的政策對第一線教保人員卻是十分不友善，試問這樣的政策是否能再細緻一點，給予幼兒園教保員應有的尊重，而不是新聞稿出去了，講得很美好，才又私下訂定不合理的勞動條件要教保人員遵守。

（幼兒園教保人員/全國幼教產業工會理事長）

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