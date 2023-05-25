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自由開講》談揭發論文抄襲與「政治口水」

2023/05/25 17:34

陳逸南 

依《自由時報》5月24日A3版「駁抄襲說 賴惠員：論文願送校再次審查」報導，國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧及張斯綱昨召開記者會，指控民進黨立委賴惠員 2009 年中正大學碩士論文涉嫌抄襲研究生高參發的論文，訪談題目相似、指導教授也一樣；徐表示，她已具名向中正大學檢舉，呼籲民進黨總統參選人賴清德撤銷賴惠員的立委提名，否則學倫條款就是打假球。

又指出，賴惠員發布聲明回擊，徐的指控是以偏概全的抹黑，該論文已於今年三月進行相似度比對，相似部份大都是文獻回顧及資料引用，符合Turnitin論文比對系統24％之內的標準，為昭公信，她願將論文送中正大學學術倫理委員會再次審查，用專業的學術標準來回應徐的政治口水。 另依現行《著作權法》第10條之一，第65條有關著作權保護及合理使用之規定，一個人發表論文（包括學位論文），依法「引用」他人著作及公開文獻，是常態，不會構成「抄襲」問題。又，同一種構想（idea），如果有不同方式可以表達，可能成立數項著作權，彼此間互不干涉，亦屬《著作權法》的重要基本概念之一。

國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧及張斯綱昨召開記者會，指控民進黨立委賴惠員 中正大學碩士論文涉嫌抄襲。（本報資料照）

再者，前篇論文〈中央與地方層級選舉選民投票取向之研究—以雲林縣二○○四年總統大選與二○○一年縣長選舉結果為例〉後篇論文〈中央與地方層級選舉投票取向之研究—以新營市二○○五年縣長三合一選舉與二○○八年總統選舉結果為例〉。前後兩篇論文的時空背景不同，2004年及2008年的總統大選結果也不同，這是事實，那來「論文抄襲」呢？例如〈三民主義之研究—以民族主義為例〉與〈三民主義之研究—以民權主義為例〉二篇論文，會有「論文抄襲」之嫌嗎？

目前，判斷學位論文是否涉及「抄襲」問題時，有人使用「Turnitin論文原創比對系統得到相似度（similarity）結果來判斷。日前媒體報導，出現賴立委的學位論文之相似度（重複度）數據有19%、22%、30.8%、36%等不同數據，以不確定的「相似度」數據，來判斷論文抄襲與否，有失公允。如此「政治口水」之「烏賊式」選戰策略，很像「紅衛兵式」的鬥爭手法，期盼選民們認清事實真相，避免受騙。

（仲裁人，《著作權法解讀》（元照出版）共同作者之一）

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