自由開講》國民黨現世報的迴力鏢打到自己！

陳慶坤

民進黨立院黨團昨天（5日）召開記者會指控，林耕仁陽明交通大學經營管理碩士碩文，其中51頁內容有31頁抄襲、剽竊新竹市政府及中央部會的研究報告，複製貼上比例達60%。國民黨主席朱立倫力挺黨籍參選人受訪表示，民進黨一而再、再而三潑髒水，「已經受夠了、真的很low」。其始作俑者不就是國民黨嗎？這是現世報應的迴力鏢！

國民黨新竹市長參選人林耕仁的論文，被控抄襲新竹市政府十份報告。（立法院民進黨團提供）

回顧新竹市長林智堅6月22日正式獲民進黨徵召提名選桃園市長，7月4日國民黨「台北市議員」王鴻薇指控林智堅中華大學碩士論文抄襲，從此揭開了台灣歷年選舉從來沒有的「論文抄襲」事件。一時之間藍綠白政治人物被掀開，滿城腥風血雨，無一倖免！國民黨打的如意算盤何在？

請繼續往下閱讀...

「台北市議員」王鴻薇為何如此關心桃園選情？王鴻薇這一石破天驚的舉措其目的何在？細思分析比對，其深藏的正是國民黨主席朱立倫與操盤手傅崐萁主導下的權謀策略？從北部選情來看，新竹市長林智堅出戰桃園、新竹市副市長沈慧虹接棒竹市、立委蔡適應參選基隆市、陳時中出戰台北市，加上宜蘭縣官司纏身林姿妙「不妙」，國民黨要突破這道屏障難如登天，民進黨有可能席捲整個北台灣。

桃園的選情一開始，國民黨人算不如天算，殺出「少不更事」的羅智強攪局（現在宣布參選總統），最後不得不空降垂垂老矣的張善正（當時正在「花蓮」養尊處優），如此國民黨已經元氣大傷。林智堅參選桃園市長，以其在新竹市的政績與「青、新」的形象，獲民進黨徵召參選桃園市長，最害怕的當然是國民黨；而且桃園市長鄭文燦任期屆滿，是國民黨在北部選情可以做為突破口的灘頭堡。

因此以「論文抄襲」拉下林智堅參選桃園市長，就成為國民黨「潑糞」選戰的陽謀，其影響正如民進黨立委高嘉瑜「一屍五命」的弦外之音。只要拉下林智堅造成破口，北部的選情民進黨勢必非常艱困。所以接下來輿論鋪天蓋地車輪戰非要林智堅退選不可。

國民黨新竹市長參選人林耕仁。（資料照）

國民黨這一選舉策略算是成功拉下林智堅。但是，以國民黨「黨國」過去所掌握社會資源脈絡，就地分贓、攏絡地方頭角的劣行有跡可查，連國小畢業都可以直升碩士來看，「論文抄襲」不會比民進黨少。當民進黨「以其人之道，還治其人之身」，終於讓張善政、立委許淑華、黨國副發言人林杏兒等等，一路爆到新竹市長候選人林耕仁，一一現形「族繁不及備載」，這可能是朱立倫與傅崐萁當初料想不到的現世報「夢魘」後果吧！

國民黨這個現世報應的「迴力鏢」終於打到自己，「論文抄襲」已經形移勢轉反而自傷其身，看來國民黨的如意算盤，比當時害怕林智堅選桃園市長更為棘手！奉勸「國民黨諸惡莫做，眾善奉行」！

（藝術工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法