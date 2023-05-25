自由開講》台灣資優教育加速制的另類選項

何華國

台灣中小學資賦優異學生教育的推動已有數十年的歷史。其課程設計不外採取加速或充實的型態。在加速制的課程設計中，也有跳級、縮短修業年限、提早入學、提早修習大學課程等選項。其中跳級、縮短修業年限、與提早入學概屬縮短修業年限的範疇。

現行教育部《特殊教育學生調整入學年齡及修業年限實施辦法》，對「年滿五歲之資賦優異兒童，得申請提早入國民小學就讀」部分，其實施不會有困難。惟「高級中等以下學校資賦優異學 生得依其身心發展狀況、學習需要及其意願，向學校申請縮短修業年限」部分，若未有適當的行政和制度的配套，則恐窒礙難行。

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學校在安排個別資優學生縮短修業年限時，勢必遭遇跨年級、跨校別等課程安排的困境。以台灣教育體制的僵化和資源配套的缺乏，確實看不到普遍實施的可行性。（圖：新北市教育局）

按目前資優學生縮短修業年限的規定，係由資優學生按其意願向學校提出申請。換句話說，是由學校對個別申請的學生另做縮短修業年限的安排。其結果分別有部分學科加速、全部學科同時加速、部分學科跳級、全部學科跳級等選項。看看這些選項，吾人不難發現，學校在安排個別資優學生縮短修業年限時，勢必遭遇跨年級、跨校別等課程安排的困境。以台灣教育體制的僵化和資源配套的缺乏，確實看不到普遍實施的可行性。

目前，台灣對於高中與國中學生的升學分別有大學指考與國中會考之制度設計。資優學生縮短修業年限的做法，若能與大學指考和國中會考相結合，應該是台灣資優教育加速制的另類可行選項。

根據筆者的了解，國內高中的科學班、數理資優班等資優教育學程，多以加速在前兩年教完三年的課程。國中資優教育目前多採學生分散各班，但某些課程集中在資源班上課的方式在進行。若要台灣的國高中資優教育縮短修業年限的加速制能夠落實，或許可以讓國中資優教育班修完兩年的學生即可参加國中會考；而修完兩年的高中資優班學生也可參加大學指考。提早參加國中會考與大學指考的國高中資優教育班的學生，可憑其考試成績，分別申請入學高中與大學。

上述筆者對台灣資優教育加速制另類選項的建議，完全符合我國《特殊教育法》的精神，也不違背教育部《特殊教育學生調整入學年齡及修業年限實施辦法》的規定。問題是，教育部願不願意對國內資優教育加速制採取更為開放的態度而已。

（作者為嘉義大學特殊教育學系退休教授）

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