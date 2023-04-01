自由開講》如何避免再有憾事，讓校園「接住」每一個孩子？

邱志偉

近期高中校園發生多起憾事，肇因於不夠了解學生所面臨之困境或不當管教，甚至有些是來自於校內師長個人言行不當，致生學生的身心受創。高中以下的學校教育與大學以上有很大歧異，主要來自學校的密集管理方式不同。近年來，教育部的立場一直致力於讓學生減壓，適性學習，不管是以招生面或是考試面，都努力想讓學生有更多適性學習機會，但關於不當管教或是學生的心理輔導，是較被忽視冷落的問題，往往「接不住」受傷的孩子，憾事因而發生。我認為，問題不是只有憾事發生才是，許多縱使不到憾事階段，依舊亟待解決。而對於上述困境，政府面當然有責，但校園的師生關係，家庭教育或是親子關係，都是我們應該長遠努力改善的方向。

我過去曾在政府機關服務，也擔任過大學教授，對於公部門處理事情的方式，還有校園第一現場會有的問題，有一定程度的認識。面對校園內出現危機或是可能有狀況的學生，老師必須要有很敏銳的觀察力，才能察覺學生的異狀。尤其是大學端，老師跟學生的距離較遠，要觀察不易，但師生間因為某種長年累積的不對等權力關係，或是學界常稱的特別權力關係（Besonders Gewaltverha），常導致憾事發生。

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不當管教或是學生的心理輔導，是較被忽視冷落的問題，往往「接不住」受傷的孩子，憾事因而發生。（高雄市府提供）

我認為教育部或各縣市教育局，以及校園內專責的心輔人員，必須要再更積極的關懷或是協助。公家機關往往過於冗長的公文流程，還有專家學者組成的專案小組會議，都讓許多已經問題邊緣的學生，或惡習難改的老師，因此難獲有效解決，甚至連處分都可以被修改。但解決問題必須「搶時間」，這是從量化指標上可以改善的。我相信政府部門應該都要建立通報機制，要建立最短時間處理的流程。但實務執行面上，要不就是過於謹慎錯失時機，要不就是過於疏忽，縱容問題發生，這就是質的問題。

質的問題，我認為還是要回到校園端來看。為何高中以下的老師，經常出現管教不當或是行為不檢而生的憾事，主要來自於教育現場的特殊環境。有學者在了解校園不當管教的憾事時，把校園內的冷漠與特殊權力關係形容成是一座「敞視監獄」（the panopticon）。高中、國中、國小學生是全時間的跟老師相處，所有人在一座有型的環境中，完全一致的作息，老師的言行，同學的眼光，都會被每一個個體產生巨大的影響。若校園教育做得好，自然許多來自破碎的家庭、谷底翻身的學生，都可以在好的校園中獲得救贖。但相反的，也可能因為日復一日的傷害，最終讓學生成為終生難以忘記的夢魘。

這當然也和校園中長期的規訓文化，甚至伴隨亞洲科舉文化衍伸的文憑主義、分數主義，都會惡化這樣的環境。有句話說：「幸運的人用童年治癒一生，不幸的人用一生治癒童年。」若我們不能重視校園規訓文化帶來的憾事，這是會導致很多社會悲劇，反之若能扭轉，也可因此帶來社會的正面能量。

最近有許多大學推出不用理由的心理假，我認為國、高中階段尤其有推動的必要。若在兼顧安全的前提下，當學生面臨重要的生心理轉變期，青少年階段身心起伏最劇，必須要給予更多心理轉圜的空間。尤其高國中是管理密度最高，從早到晚的考試，甚至還有晚自習，這樣高壓、高密度的環境，光是用想像的，每一位能從這樣環境中平安離開的學生，都是社會的幸運，而不能全然歸功於校園教育。

因此，我要呼籲教育部，鼓勵國高中各校建立心理假制度，特別是國中以上的學生，較能兼顧自身安全前提下，給予更多自處彈性空間，絕對有其正面效果。另外，應該增加國高中老師的心理輔導教育機制，要鼓勵老師在校園內建立正確認知心理假的專業知識，要去汙名化，才能讓這項制度帶來正面效果。我也要呼籲教育部在校園內建立專任的心理教師，尤其是要建立匿名的輔導機制，而不要讓學生擔心曝光而不敢求助。

最後，我也要向廣大的家長們提醒，接住每一個孩子，避免憾事發生，必須要仰賴家長的同理。每個時代都有各自不同壓力，過往我們成長的年代，是一試定終身的聯考，但現在雖然沒有聯考，改成會考或學習歷程檔案機制，學生壓力沒有因此減緩太多。往往因此變成每一個考試都重要，或是每一個生涯探索都很可能影響未來的升學，因此，家長們的鼓勵或引導就很關鍵。讓每一位孩子都能在求學階段，縱使智育表現不如人意，一定也能在其他方面找到成就感。我相信每位家長定能同理，因為我們每個人都經歷過這些階段。不要把自己的挫折感或是成就感，加諸在下一代身上，耐心、用心陪伴，有好的溝通，一起互相成長，自然離開校園後，也能繼續自我探索找到方向，這對家庭、對社會都有正面的助益。

讓校園「接住」每一個孩子可能是道難題，但多一份同理，師長們多份關心，做好身教言教，改善不當管教問題，汰除並且絕不縱容有問題的教育工作者，校園環境定能更好。讓我們一起努力，讓每位受過教育的孩子，都能有幸運的求學時光，對社會定能有良善的正向循環。

（立法委員）

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