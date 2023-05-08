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自由開講》連勝文有本事酸賴清德，也不敢面對自己黨被中共吃死死！

2023/05/08 11:33

◎張天泰

民進黨總統參選人賴清德的兩岸論述備受關注，他已多次表達將延續蔡英文總統「四個堅持」路線，以及「和平保台」立場，有消息指出，未來賴清德與民進黨將強化「反共不反中」政策論述，拚爭取更多中間選民青睞，而連勝文見縫插針酸賴：「最好買張機票到北京反共」。

一、國民黨投降主義式兩岸論述拿不出行動成效

然而，連勝文卻對國民黨投降主義式和平，隻字未提，對照賴清德明定「和平保台」、「反共不反中」為兩岸論述，延續蔡英文總統路線，也多次提及「中華民國台灣」與「和平」，所謂和平保台為平時努力和平協商，不挑釁、堅守立場，維護區域和平，當中共武力犯台或軍事威脅時，有能力作戰保台，其總目標為堅定台灣「民主、繁榮、和平」立場，但國民黨投降主義式和平，多年來的行動成效為何？真正的可行性在哪？還是只是欺騙台灣人民、自欺欺人的畫大餅？

更仔細的看，國民黨投降主義式兩岸論述，為「一中各表的九二共識」，吹噓可為兩岸帶來和平，講「一中」附和中共，只會模糊國際認知，讓世界許多人以為台灣是中國的領土，嚴重傷害台灣主權；國民黨因此得到中共施予小惠，讓兩岸簽訂了一些無關緊要的協議，但竟然也天真地以為可促進了兩岸和平，卻多方面降低了台灣的國防力量，國民黨這樣的投降主義式和平，最終只會讓台灣人民去做極權中共暴政下的賤民和韭菜。

二、習連中共紅二代也消滅 對藍二代照吃不誤

連勝文為台灣知名的藍營政二代，也因其父親為前中華民國副總統，與前中國國民黨主席連戰，多年來以政二代光環的身分，多次空降國民黨要職，但政績一般，但連應看到，習近平對說出實話的紅二代採取消滅的事實，紅二代地產大亨任志強，因撰文轟習近平是「剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」，在2020年9月22日被北京市第二中級人民法院以挪用公款罪、國有公司人員濫用職權罪、貪污罪、受賄罪，判刑18年，就算連勝文為藍二代，中共必照吃不誤。

三、政二代論述真能獲得台灣民心 連2014年就不會大敗

說到底，目前連家在台灣的政治勢力，前副總統連戰或許一路有官做，但與親民黨主席宋楚瑜2次攻頂都失敗。連勝文選台北市長，遭前三代績業反噬，終結連家政途，也讓連勝文遭遇重大挫敗，如果政二代真能獲得台灣民心，2014國民黨台北市長參選人連勝文就不會大敗？

（台北市議員政策顧問、議員候選人發言人）

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