自由開講》誰又在偷扯農民後腿？

陳彥宏

最近中國片面對台灣宣稱查出鳳梨內有「粉介殼蟲」，因此決定暫停台灣的鳳梨進口。而這起事件，本該讓台灣更團結。但是，可惜的是，有些人卻唯恐農民現況不夠慘，用釋放「假消息」的方式，來拖垮台灣的農業。

例如，近日號稱「最強菜農」的挺韓大將林佳新，在臉書上用諷刺的口吻，直指賴副總統稱「台灣每人多吃2顆就能解決鳳梨問題」是「世紀大發現」。

請繼續往下閱讀...

但是，如此的說法，只能用「聳動不實」來形容。回顧現場的情形，賴副總統明明清楚地說：「每人平均多吃不到2顆」，即可解決危機。而部分媒體（例如中時），卻在賴副總統的說法上加油添醋，造假歪曲成「每人」、「每天」2顆，用抹黑、放假消息的方式打擊台灣農民士氣，實在相當不可取。

回顧現場的情形，賴副總統明明清楚地說：「每人平均多吃不到2顆」，即可解決危機。然而部分媒體（例如中時），卻在說法上加油添醋，造假歪曲成「每人」、「每天」2顆，用抹黑、放假消息的方式打擊台灣農民士氣，實在相當不可取。（新聞網頁截圖）

台灣不只外銷受挫，內銷更要被這些專扯後腿的部分人士衝康，要給民進黨政府難看。請問：賴副總統呼籲國人多消費、共度難關，有什麼不對？林佳新在台灣農民有難時，盡說風涼話，就不要再說別人扣你紅帽子。

除此之外，部分媒體也用「獨家新聞」的方式，直指高雄六龜出產的3000多公斤「蜜風鈴」蓮霧，將被中國暫停進口，恐喪失10億元以上的商機，造成農民人心惶惶。但是，最後還是由農委會出面澄清：對中國外銷蓮霧，仍然正常，並沒有和鳳梨一起「被封殺」的情形。

從鳳梨到蓮霧，我們都看到部分人士及媒體，用放假消息的方式，以達到自己的政治目的，如此惡意攻擊，真的該適可而止。

最近因為政府組成了「鳳梨國家隊」，加上國人踴躍認購鳳梨近3萬噸，給了農民很大信心。然而誠如賴副總統所說的，「中長期」需求，才是解決台灣鳳梨長期被中國買辦壟斷的「最佳解」。在這關鍵時刻，台灣應該團結一心，請不要再用放假消息的方式，來扯農民後腿。

（農產經銷）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法