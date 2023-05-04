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自由開講》P2P借貸平台歸誰管？從最接近的開始！

2023/05/04 16:30

呂崑富

德國哲學家黑格爾曾言：「人類從歷史學到的唯一教訓，就是人類沒有從歷史汲取任何教訓。」

2018年中國網路借貸平台出現大規模的集體倒閉潮，許多台商也受到衝擊，而當時台灣老牌借貸平台業者「怡富貸」網站也無預警關站，人人自危，輿論聲浪喧騰一時。

當時已證實了台灣P2P借貸平台無人管轄，金管會銀行局也聲稱 P2P 權責在經濟部商業司、並非金管會的主管業務，而經濟部商業司則聲明金融借貸放款不屬於經濟部權責範疇。儘管2018至今，已有多名立委質詢要求金管會納管此類活動，金管會仍未積極採取行動。

由於政府與民眾並未以此借鏡汲取教訓，時至今日，許多不法之徒依然有機可趁。問題的癥結點就在權責單位不明，以及缺乏監管制度。

由於沒有主管機關監管案件品質，審核權在業者手上，案件真偽品質也沒有第三方驗證，讓P2P業者有上下其手的機會，以債養債掏空公司。或許im.B 成立之初並無犯意，然而制度漏洞形成誘惑，天使也會墮落成魔鬼。（圖：取自「im.B 借貸媒合平台」網站）

P2P商業模式原本立意良善，但我們必須掌握一個原則：「放貸市場永遠不缺資金，缺的是案源。」正由於缺乏優質債權，「不動產借貸媒合平台im.B」四年前增設高風險的票貼業務，更以造假債權取信投資人，埋下引爆點。 其中沒有任何單位監管或稽查，這就是為什麼P2P表面上很安全、實際上很危險。由於沒有主管機關監管案件品質，審核權在業者手上，案件真偽品質也沒有第三方驗證，讓P2P業者有上下其手的機會，以債養債掏空公司。或許im.B 成立之初並無犯意，然而制度漏洞形成誘惑，天使也會墮落成魔鬼。

更令人失望的是，金管會主委黃天牧接受立委質詢、銀行局局長莊琇媛受訪時仍在複述法規「不當募集資金違反銀行法」云云，對於P2P借貸如何預警與風控卻是隻字不提。民眾不禁好奇，金管會真的毫無責任嗎？

時間回溯至2017年，金管會為兼顧產業發展及保護消費者，鼓勵銀行與P2P業者訂定「銀行與網路借貸平臺業者合作自律規範」且確立六大合作模式，包括銀行提供資金保管、金流、徵審與信用評分服務，銀行可透過P2P模式提供貸款、廣告合作、債權文件保管服務等。

從產業推動來看，金管會雖不是P2P業者的主管機關，但權責關係最為相近，應積極介入並建立監管制度：

首先，加強對P2P業者的許可與監管，嚴格審查業主身分；其次，加強對P2P平台的稽核，增加透明度和公開度，設立嚴謹的風險管理和風險披露機制；再者，聯繫第三方支付機構，加強對P2P平台的支付監管，稽核債權文件真偽，確保支付安全和穩定。

在此呼籲金管會根據P2P平台的特點和風險，訂定合適的法規與指導原則，要求平台符合監管要求，例如業務許可、風險控制、財務透明等，便可確保平台的安全穩定和投資人的權益，實質推動產業良性發展。

（作者為不動產交易專業顧問）

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