自由廣場》「特色存款」談中國銀行的雙重困境

◎ 陳鴻達

河南村鎮銀行領不到錢的風波越演越烈，雖然真實原因未公開，但從種種蛛絲馬跡來看，整個問題好比海中的冰山，露出水面的只是極小部分，更大的問題在水面下。這次的導火線可能是近幾年很風行的「特色存款」或「新型存款」所造成，名為存款，實則為投資商品。

最近幾年中國的一些銀行為了吸收存款，可說是用盡各種辦法。由於正規存款的利率不易吸引存款戶，因此出現許多打著「特色存款」或「新型存款」的名號，給予較高利息的招攬廣告。消費者誤以為是存款，有存款保險保障，又有較高利息，因此趨之若鶩。但所謂的「特色存款」根本不是存款，在順風順水時期可能相安無事，在景氣下滑時問題就爆發出來。河南應該不是個案，因為各省都有很多「特色存款」。

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去年底中國人民銀行發布的「金融機構評級結果」顯示，營運狀況屬於綠燈的有二二○一家；屬於黃燈的有一八八一家；屬於紅燈的有三一六家。而這次河南出事的這幾家銀行，並不在被評紅燈之列。那麼還有多少家岌岌可危呢？

事實上這要看中國的房地產是否持續崩跌，以及經濟的前景。例如中國某調查機構在本月十三日發表一份報告指出，全中國被銀行停止放款的建案已達一○六個。有債務違約的房企，其建案數量占全國的四分之一。而目前停工建案面積約五億平米，約占總建案的五％左右。並且隨著違約企業銷售的下滑，後續停工規模還會不斷增加。

此報告一出，十四日中國股市的銀行股開盤就跌了將近二％，但這應該只是銀行面臨雙重考驗的開始。因為許多買到停建爛尾房子的消費者組織起來，發表共同聲明表示，房子若不續建復工，就集體不繳房貸。目前中國各省已經出現一百個房貸自救團體。那銀行要繼續提供資金給建商續蓋房子呢？還是就讓這些房貸違約？若繼續放款給建商，建商就能把房子蓋起來嗎？資金會不會被移作他用？即使房子蓋起來，因為房價持續暴跌，房價已遠低於貸款金額，那麼消費者還會繼續繳房貸嗎？這就是中國銀行須面對的雙重困境。

（作者為台灣金融研訓院資深研究員）

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