自由開講》運用「中俄聯合抗美、全球化結構改變」的新形勢，促請美改變一中政策，承認我國

林正二

最近美國眾議院舉辦的台海戰爭兵推顯示，中國軍隊雖遭受重大損失，約80艘解放軍船艦被擊沈，但8萬名共軍也會登陸台灣。

兵推也顯示，美國現行的威懾政策不足以擋下中共對台灣的軍事轟炸，解放軍切斷台灣的海底電纜，有效阻斷台灣與世界的聯繫，讓解共軍得以攻佔台灣。兵推凸顯了美國向台灣提供軍事物資的迫切性，一旦戰爭爆發，美國必須確保台灣有充足的武器彈藥庫存。

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正如同CSIS 前一陣子所做兵推的負責人之一坎森（Mark Cancian）表示，台美日要在台海戰爭中取勝，有四項條件必須滿足，包括美國第一時間必須介入、美軍能使用所有駐日基地、國軍有能力對解放軍進行源頭打擊，以及美軍完成大量部署遠程反艦飛彈，四項條件全數滿足的情況下，解放軍將無法成功。

前美國在台協會主席卜睿哲表示，萬一台海戰爭爆發，美國馳援台灣也要數週。親綠國際關係學者張國城亦表示，由於台海戰爭爆發時，美國需大量出兵才能擊退兵力強大的共軍，故是否出兵援台，仍須經過美國會的冗長辯論與授權等行政程序，需時數週。

美國眾議院舉辦的台海戰爭兵推顯示，中國軍隊雖遭受重大損失，約80艘解放軍船艦被擊沈，但8萬名共軍也會登陸台灣。（REUTERS）

因此，如像上述兵堆所顯示，台海戰爭爆發時，雖然美總統有權力決定軍援台灣，但大量出兵仍需經過美國會同意，如美國馳援不及等沒有全數滿足四項條件，我即使全力應戰，台灣也很可能中共奪走，生靈塗炭，將是對人類自由文明最大的傷害。攸關全球高科技與經濟發展的台灣半導體產業被中國掌握後，全球經濟將崩潰，嚴重衝擊美國的經濟；日本的海洋防線與日、歐等各國經貿輸送路線將被中國操控，美國也會被迫退出西太平洋，嚴重傷害在亞太地區的利益，從此失去全球民主國家領導者的地位。這些嚴重的傷害，比起美國不敢承認我國所維護的一些政經利益還大得多！

誠如美國幾位軍事將領與情治首長最近所言，中共很可能在2027年攻打台灣，故美國在「一中政策」架構下不夠明確的台海戰略，已難以維持台海現狀，維護美國在亞太地區的利益，必須適時修改「一中政策」或讓台海戰略明確化。因此，目前美國的台海戰略如無法達到事先遏阻中共侵台的戰略效果，且無法保證可迅即馳援台灣，美國為避免因小失大、維護自己利益，應於適當時機修改「一中政策」，承認中華民國台灣，並派第七艦隊等重兵駐防台灣，除了讓中共無法以內政為藉口攻台，並可藉由強大的武力遏阻中共攻台；台灣亦可秉持對等尊嚴跟中國以和平方式解決雙方岐異，自信地展開交流合作，增進彼此的了解、理解、諒解、和解，共同增進兩岸人民的福祉，符合美國「一中政策」兩岸和平解決歧異的原則。

鑒此，首先建議我駐美外交團隊，在大多數美國人民厭惡中國、喜歡台灣時，可洽請有財力與能力的台僑，於明年美總統大選與國會議員改選時，大力支持共和與民主兩黨候選人，促請他們將台海危機列為大選重要議題，並討論美國台海戰略應明晰化，制定能有效遏阻中共侵台、維護美國利益的「台灣防衛法」，以期無論誰當選總統與國會議員，就任後都會重視台灣安全與美國利益的維護，而有助於「台灣防衛法」的通過與執行。

其次，建議駐美團隊可針對台灣面對中共侵台險境，洽請對美政府有影響力的智庫，就美國目前不明確的台海策略，跟承認中華民國台灣、派第七艦隊駐防，比較兩者哪一個較能遏阻中共侵台或共軍來襲時能擊退共軍，以維護美國在印太地區與相關國家利益的大型研究報告供美政府修改「一中政策」參用。同時也請智庫研擬另一研究報告，探討制定可在中共襲台造成佔領台灣事實前，美軍就能先發制人擊退共軍、確保台灣安全無慮的「台灣防衛法」的可行性，一併供美政府與國會參用，並作為明年美大選時討論的議題。

此外，日前共和黨重量級聯邦參議員盧比歐（ Marco Rubio） 痛批，美國三十年來向中國推動全球化，深信經濟自由化必然改變社會主義，不僅沒讓中國民主化，中國反改變了資本主義，讓中國成為美國經濟與高科技最大的對手，武力大增，威脅美國。盧比歐表示，美國想要贏得和中國的競爭，必須改變美國的全球化災難體系，並加強國防力量。

中國關閉自守幾十年，在鄧小平推動開放政策，經濟起飛後，不理性的民族主義反而高漲，無法以理性態度正視西方文明。習近平上任後，更不斷擴增國防武力，威脅到亞太區與台海的和平安穩。中國的窮兵黷武違背了全球化世界各國應相互扶持的理念；中國的強勢崛起與軍力擴張，破壞了維繫全球化運作所需的軍事平衡體系，引起了美國為首的民主國家對中國的抗衡。

中國因為脫離西方文明幾十年，現代化的基礎不足，無論是資本市場的法制規範或是現代企業品質維護機制都不健全，其所產製的毒奶品、黑心玩具等，重創全球消費者的安全與健康，嚴重破壞了全球化體系所建構的消費安全網絡。

這幾年，中國更因為不夠健全的醫療研究機構與公衛體系，爆發新冠肺炎，其後為了維護專制政權聲譽，刻意隱瞞疫情，導致新冠肺炎肆虐全球，重創美國等全球國家，全球6百多萬人喪生，經濟嚴重衰退。相對中國的封閉、未能防制疫情向外擴散以及品質低劣的醫療用品出口，台灣卓越的防疫表現以及援助世界的高品質醫療用品，其中所彰顯的優質民主體制，已成為全球典範，在中共傷害全球公衛與經濟安全網絡，影響各國人民生存時，民主台灣與極權中國，已形成強烈的對比。

就全球化經濟觀點而言，台灣扼守住了東北亞進入南中國海兩個主要的水道，一個是台灣海峽，另一個是巴士海峽，而南海為東北亞各國最主要的能源燃料補給線以及通往歐非的主要航線，是維持日本命脈的海上交通線。從日本到印度要經過太平洋沿岸的台灣、東南亞方能到達，亦即從地緣關係言，台灣是日本連結印度不可或缺的中繼站；如以產業供應鏈體系之角度言，日本所推動的新德里至孟買間之高科技走廊，若無台灣之參與，亦很難順利運行。由於台灣在全球高科技產業供應鏈體系之重要性，美國很清楚，缺少了台灣是無法運作的。

台灣卓越的地緣戰略地位、獨步全球的電子資訊產業與醫療公衛體系以及融合東西方的多元文化與民主發展經驗，是融入新全球化結構以及建構印太地區民主價值同盟抗衡中國，不可或缺的角色。這些都是我們擴展國際外交關係，催動美國修改一中政策的重要動力。

美中貿易戰與新冠肺炎已重創中國經濟及國際形象，不僅暴露了中國依靠不公平貿易手段發展經濟的社會主義市場經濟缺失，以及因隱瞞疫情與醫療產品品質低劣，國際信任度大幅降低；而且其全球供應鏈亦已斷裂，台商以及外商陸續撤離大陸，回到本國及台灣與其他國家投資設廠，中國已非世界市場。

在後疫情全球政經結構改變的時代，正是我國以民主擴展外交，重整經濟結構，不再仰賴兩岸經貿，連結美國新經濟產業，推動經濟轉型的好時機。尤其是全球化經濟結構改變、全球供應鏈重組後，我國半導體產業已成為美國等全球經濟發展的重要推手。透過全球生產鏈的重整，台灣要加強跟美國半導體、5G數位及生物醫學與綠能產業的全方位合作以及雙方高層的來往，提升台美關係。同時，政府要強化台灣在印太戰略體系的地緣戰略功能，成為美國聯合自由世界民主國家抗衡中國不可或缺的角色，以智庫研擬的研究報告，促請美國重新思考承認台灣、派重兵協防台灣的必要性。

由於美一中政策的缺失以及現今時空背景與當時政策制定時的不同，美國為維護其利益，誠然有可能調整一中政策的執行方向，惟因為影響美國執行一中政策的因素及變數甚多，美國將視下列環境的變動情形方能調整甚或修正其一中政策：

1、中國強硬派、民族主義及軍方勢力是否更強大。中國軍力的擴張 雖會促使美國加強對台灣的防衛及對中國的圍堵，但美方亦將敦促台灣勿往法理台獨方向前進。因此，美國目前很難冒著與中國武力衝突的危險，修正一中政策，承認我國。

2、中共保守強硬派勢力的消退、武力威脅的降低以及中國往民主與理性主義方向邁進，台灣朝野達成兩岸政策共識，均讓美國較有空間調整一中政策，協助台灣參與國際組織。

3、北韓、俄烏戰爭等問題如解決，以及美國經濟復甦，國際戰略與經濟上不需中國的協助等因素，亦將使得美國有更多自主的力量調整一中政策，促使中國擱置一中爭議、進行兩岸對話與和談，以較宏大可行鬆散的一中架構跟台灣協商談判。

4、執政者對政策執行可行性及情勢變遷的考量。美國會與民間輿論的促壓，以及美政府政策制定官員、幕僚與智庫群的改變，對台灣民心及台灣兩岸政策的了解，美一中政策實際執行效果及其實際利益的考量等，均可促使美調整或修改一中政策。

從上述一中政策結構與影響政策之因素分析，美國目前雖不可能調整或修正其一中政策，但未嘗不可能在其「一中政策」架構下調整政策執行方向，短期間可能調整幅度以及我可運用的方式如下:

（1）促請美國以較積極的態度促使中國摒棄以「一中共識」為兩岸交流前提，以營造兩岸以對地位對談的和平環境。

（2）准許台灣總統、副總統過境華盛頓，同時加強美部長級官員與台灣的來往及相關業務之合作交流。

（3）促請美國會通過「臺灣防衛法」，台海戰略明晰化，在中共侵台造成佔領事實前，美軍即予擊退；邀請台灣參加環太平洋等軍演；協助我國加入「印太經濟架構」（IPEF）。

我們的長期奮鬥目標是美國等世界上的重要國家都承認中華民國台灣是主權獨立的國家。為了達成此一目標，美國不合時宜的「一中政策」應修改，去除美中三公報所言「美國認知台灣是中國的一部 分」之聲明，改為「承認全世界只有一個中國，但就兩岸政治現況而言，台灣不是中國的一部分，中華民國與中華人民共和國是互不隸屬的兩個國家」。

美國如能勇敢面對台海現勢，發表這樣的聲明，無異向世人宣告摒棄不合時宜的台海模糊政策，承認中華民國台灣為獨立於中國之外的主權國家。

如前述所言，美國要修改「一中政策」，承認中華民國台灣的前提是，必須考量中國強硬派、民族主義及軍方勢力是否越來越強大，以及中美的政經關係。中國軍力擴張會讓美國很難冒著與中國武力衝突的危險，修改一中政策，承認我國。中國武力威脅的降低與民族主義的式微，理性、民主意識的抬頭，走向民主開放之路，以及台灣朝野達成兩岸政策共識等均讓美國較有空間修正一中政策，協助台灣參加國際組織，甚至承認我國。

（退休駐美外交人員）

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