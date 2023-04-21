自由開講》「智慧」結合「移動」將是改變國家命運的產業發展戰略

◎邱俊榮

台灣智慧移動產業協會 （SMAT） 與《天下雜誌》日前共同舉辦「未來城市、淨零轉動」─ 台灣城市淨零治理論壇，探討在淨零轉型目標下的未來城市治理，這是一個台灣迫切而亟需面對的重要課題。「氣候變遷」和「淨零轉型」的重要性正不斷提升，這是每個國家政府共同的挑戰，也是國際社會彼此檢驗的標準，氣候變遷驅動生活的改變，如何智慧地擘畫淨零的未來，對產業和政府都極為重要。

第一個關鍵字，是「智慧」。無論是創業家、城市擘畫者、國家領導人，都須具備洞察趨勢的眼界以及駕御未來的智慧。台灣在2021年宣示於2050要趕上世界，達成淨零轉型目標。國家的政策必須連結到每個城市裡，目標才會變成具體的生活。放眼未來的同時，聚焦在城市，才是有智慧的表現，這是第一個主軸「未來城市」重要之處。

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第二個主軸是「淨零轉動」。人類歷史最早的輪子出現在距今 6,000 年前，這是讓人類擺脫沈重步伐，開啟快速移動的偉大發明。在現代城市中，人類透過各類型交通工具移動，在不同的場域跟生活中得到養分、累積經歷。因此可以說，是移動造就了人類的進步，轉動了人類發展的進程。

行政院副院長鄭文燦（左4）11日出席「未來城市、淨零轉動」論壇時表示，台灣有條件發展以綠色運具為主的城市運輸，電動化運具未來也可望成為兆元產業，但現在台灣汽機車電動化的數字還不夠，還有一段距離。（資料照）

因此，「運具電動化」跟「智慧城市」的結合，將改變民眾生活的切身議題，更是改變國家發展的關鍵策略。道路是城市的血管，城市就像人體一樣，如果血管老化，身體就會不好，所以我們必須用電動化的方式驅動城市裡移動的車輛，讓血管更乾淨；用智慧化的數據管理，讓車流量更順暢，讓城市的血壓可以降低；用更聰明的整合機制，讓每一個細胞都有更好的生活品質。

最後，應特別強調的是台灣的在地特殊性。台灣有 1,400 萬輛機車，是全世界平均擁有機車比例最高的國家。所以電動機車的未來至為關鍵，政府應加速訂定推動電動機車發展的政策目標，例如，在2024年追求電動機車總數破百萬輛、在2030年將電動機車市售比例提升至 50%，如此才能更有效貼近國際能源總署（IEA）所建議的「2030年電動機車市售占比達80%」目標，而這也是達成政府2030年24% 減碳目標關鍵的一步。

行政院鄭文燦副院長在論壇中提及，為加速電動機車成長，政府考慮透過補貼電動機車電池資費，提升民眾使用電動機車的意願。無論中央的補助以及地方各種專案加碼模式，透過促進民眾的消費，帶動產業的提升，實會讓台灣有機會在電動運具領域打造下一個兆元產業。

「氣候變遷」是典型的「灰犀牛」現象，而「淨零轉型」 就是人類駕馭灰犀牛的方法。想要避免灰犀牛帶來的衝擊，甚至可以駕馭這隻灰犀牛，實有賴透過智慧的眼光找到關鍵的機會點，讓我們的未來能轉動不輟、持續進步。

（台灣智慧移動產業協會 理事長）

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