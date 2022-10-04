自由開講》淨零運輸要達標，地方政策是關鍵

邱俊榮

面對全球暖化的氣候挑戰以及淨零碳排的國際趨勢，國發會今年三月公布《臺灣2050淨零排放路徑》，其中運輸部門已將「運具電動化」列為推動主軸，設定在 2040 年電動機車市售比要達到 100% 的明確目標。事實上，運具全面電動化的「淨零運輸」訴求，已是全球共識。

截至 2022 年 8 月底，全臺電動機車總數為 59 萬 7,553 輛，僅佔全臺 1,434萬2,361 輛機車的 4.17%，其中六都的電動機車總數為46 萬5,892 輛，占全臺灣電動機車登記數的78%。這些數字顯示，在呼應中央政府「2050淨零轉型」之下，未來電動機車在各縣市的發展還有很大的成長空間，而六都的電動化政策以及成效，對推動淨零運輸的進程當然至為重要。

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截至 2022 年 8 月底，全臺電動機車總數為 59 萬 7,553 輛，僅佔全臺 1,434萬2,361 輛機車的 4.17%，其中六都的電動機車總數為46 萬5,892 輛，占全臺灣電動機車登記數的78%。圖為電動車示意圖。（資料照／PGO提供）

氣候變遷的挑戰是全球性議題，中央政府積極響應，訂定臺灣要達到的整體目標。但要達標，須有地方政府相應的配合和因地制宜的政策。各縣市首長如果能夠參考各城市的人口結構、機車使用習慣及用途、產業特性、配套交通工具作為判斷指標，對電動運具提出差異化的補助方案，將是展現創意與貼近民意的良好典範。

目前，各縣市政府在減碳規劃作為上，六都均提出 2030 年減碳 30% 以上的目標，也都各自訂有運具電動化的具體作法跟時程，例如公務車輛電動化、私人運具電動化的總比例控管、低碳示範區、優惠停車費率等等。各直轄市願意主動提出更進步，更前瞻的政策主張當然令人樂見，但除公布項目外，各地方政府還應管考各項目標的達標情況，並定期公布各項進度，包括減碳百分比進度、運具電動化進度等。若以各縣市首長的四年任期考量，應該至少每二年公布一次進度，以供社會大眾了解推動情形，也才有助於落實臺灣淨零運輸的目標。

而六都作為直轄市，還應該有更進步的作為以為表率，例如訂定比國發會 2040 年電動汽機車市售比100% 更提早達標的時程，使六都成為運具電動化的「模範城市」。六都除設定目標之外，實務上需要加強並延續運具電動化的政策，選舉在即，地方候選人也宜將這些規劃納入政見當中，襄助運具電動化的長期推動。

臺灣地狹人稠，各區域相鄰縣市其實是共同生活圈，任何改變均會互相影響，六都可以有更完整、更創新、更友善的運具電動政策，就區域甚至全國來說具有一定的指標意義。淨零運輸要達標，必須中央地方攜手前進，透過大處著眼、小處著手的努力，才能保持方向正確而具體有成。因此，地方政策的規劃與落實，對於全國共同達到淨零碳排的目標，將會是最大關鍵。

（台灣智慧移動產業協會理事長、國立中央大學經濟學系教授）

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