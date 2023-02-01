自由開講》陳內閣就任新局的機會與挑戰

邱志偉

陳建仁內閣團隊在1月的最後一天終於走馬上任，陳內閣團隊的雛型也大致底定。從陳建仁院長的致詞，我相信他接任行政院長工作，應該是充滿使命感。外界多把焦點放在蘇貞昌是總統民選後，任期最長的行政院長，但陳建仁更是中華民國行憲以來，憲政史上第一位副總統轉任行政院長的案例。我願意相信這是一個有使命感、有理想性但也充滿挑戰的內閣團隊，立法院新會期馬上就要開始報到，新會期也將隨之而來，陳內閣的蜜月期恐不會太長，國會的監督將考驗接下來一年，執政團隊能否守住崗位，帶領政府重新找回民心。

陳建仁內閣團隊在1月的最後一天終於走馬上任，陳內閣團隊的雛型也大致底定。（資料照）

陳建仁院長過去是學者，即便擔任副總統進到政治圈，仍能保持學者不慍不火的性格，陳院長發言時總引用宗教經典，是在政壇的一大特點。不過仍要提醒陳院長的是，行政院是結合很多中央、地方事物的行政機關，也因此有許多行政院長都歷練過地方首長，因為有助於讓中央與地方的互動更順暢。未來在立法院施政質詢時，必然會有許多人向院長提出各地方的需求，院長要能多留心。

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不過，過去也仍有多位學者出任行政院長，學者性格或背景不構成無法勝任的主因，相反的，或許可以藉由不同的從政經驗、視角，打破舊有習慣，或可藉此開創新局。我也期許陳建仁院長充分和鄭文燦副院長配合，鄭文燦八年的地方首長經驗，還有擅長溝通協調的特質，必定能讓陳內閣有相當傑出的表現。

另外，外界相當關注新改組的國安團隊，從蔡總統這次的人事布局來看，國防、外交、兩岸的人事幾乎維持現狀，我理解為這是務實求穩，但守成之外，也盼能有新的成績。蔡總統日前和捷克準總統帕維爾（Petr Pavel）通話，這是繼美國川普後，再有一位非邦交國的元首與台灣總統的通話，實質意義不凡，也要肯定蔡總統在外交事務上，充分發揮國際友我情勢，為台灣再創亮點。不過，中國對台灣的文攻武嚇不斷，還有共諜問題頻傳，資安問題不斷，國安團隊縱使守成，要務必要把沉痾已久的問題，徹底根本解決。

蔡總統日前和捷克準總統帕維爾（Petr Pavel）通話，這是繼美國川普後，再有一位非邦交國的元首與台灣總統的通話，實質意義不凡，也要肯定蔡總統在外交事務上，充分發揮國際友我情勢，為台灣再創亮點。（路透社）

最後，我還要勉勵陳建仁內閣團隊，在施政風格上，雖然陳院長有提到針對錯假訊息的反應速度要快，但這絕不能操之過急。這件事我認為若由陳院長做到良好示範，團隊的輿情回應力道就能恰到好處。切記要分辨清楚，有些質疑或許令人噴飯，但不代表民間沒有這樣的聲音。作為公職人員，尤其行政院長根據憲法規定，是要向國會負責的首長，務必面對民意要謙卑。辯贏未必會贏得尊敬，但發揮好的溝通技巧，能有圓滑的說話藝術，並且能針對質疑核心直截了當的回應，才能讓施政團隊獲得更多掌聲。

民進黨當前正逢地方選舉大敗，我們要時時牢記，目前是人民給我們留校察看的時刻，態度要誠懇、施政要有感，不要再耗費時間在單純口舌之上，這會讓外界帶來不必要的反感。我們絕對要牢記，只要施政做得好，並用正確方式讓民意有感，人民必然不會吝於給我們掌聲。

陳建仁內閣團隊不管外界如何評價，在事實意義上這就是一個重新出發的團隊，更是蔡總統連任以來，最大幅度改變的政治新局。新局就要有新氣象。我衷心期盼新的內閣團隊，做出新的施政方向，帶給國人新的感受，也給執政黨一個浴火重生的機會！

（立法委員）

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