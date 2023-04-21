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自由開講》新北衝鋒槍案，並非「獨立事件」

2023/04/21 11:06

◎陳劭慶

新北市土城區四川路發生槍擊案件，年僅17歲的少年，搭乘計程車前往當舖，不顧周邊還有汽車和行人，持衝鋒槍朝門口連掃射51槍，嚇得一旁善良百姓，不知該逃往何處。而民眾已看破，侯友宜的「侯侯做代誌」已經變成「侯侯出代誌」、「侯侯吃慶記」。侯友宜施政的「國王新衣」，更已被冰冷冷的子彈，給無情射穿。

新北市土城區四川路發生槍擊案件，年僅17歲的少年，搭乘計程車前往當舖，不顧周邊還有汽車和行人，持衝鋒槍朝門口連掃射51槍，嚇得一旁善良百姓，不知該逃往何處。（記者翻攝）

事實上，新北衝鋒槍案，反應的不是「獨立事件」、「單一事件」，反倒是新北市在侯友宜帶領下的「生活日常」。別的不說，先攤開《遠見雜誌》的滿意度評比民調，就可以發現，新北市治安急速敗壞。在「警政治安」項目上，新北市從2020年的排名第9，再到2022年的排名第17，短短兩年間就退步8名，其中不滿意度的激增，更是在六都中「名列前茅」，令人咋舌。

換句話說，侯友宜雖是警察出身，卻根本沒有對改善治安「負起應負責任」。再掐指盤點，近日板橋連開13槍、土城狂掃51槍的事件，再加上去年12月新北中和債務糾紛槍擊案、6月新北槍案19人移送、4月新北航特部25歲男子頭部中彈命危，還有最引人注目的，2020年館長陳之漢槍擊案，都反映新北市的治安，可說是十分「不平靜」。而再依據警政署的公開統計資料，新北市違反《槍砲彈藥刀械管制條例》的案件，更已經連續五年位居六都之冠，新北市成為了「慶記之都」，侯友宜的「無所作為」，絕對難辭其咎。

依據警政署的公開統計資料，新北市違反《槍砲彈藥刀械管制條例》的案件，更已經連續五年位居六都之冠，新北市成為了「慶記之都」，侯友宜的「無所作為」，絕對難辭其咎。圖為新北市長侯友宜目前在新加坡參訪。（新北市府提供）

其次，在新北衝鋒槍案件發生後，侯友宜忙著「作秀」，更讓人看見侯友宜始終「沒有改變」的決心。網路瘋傳，侯友宜公布與新北市警察局長通話過程影片，在過程中，侯友宜拿著手機、臉朝鏡頭，看似是在跟電話另一頭的人講話，眼神卻時不時又看著鏡頭，不僅無法讓人「心安」，更讓人看出侯友宜的「心虛」和「表演」的意圖。而案件發生後，新北市只大動作「宣示掃蕩」，對於受無辜波及的民眾，卻一點「溫暖人性」也沒有展現，這又對於當場目睹的路人、民眾，是多麽大的陰影與不安！

第三，新北市的犯罪，已出現「SOP」。誠如前立委黃國昌指出：「派年輕槍手開槍、開完槍後馬上投案、沿途聯絡律師到場。可見黑幫火拼，早已成為套餐組合」。這反應的，是新北市早就可能出現集體的「組織犯罪」，最令人驚心的，甚至可能是「政黑合體」的組合。在近日，羅友志控侯花500萬「搓圓仔湯」，侯友宜尚未好好解釋清楚，結果又在近幾日發生重大槍擊案件，不客氣地問，這難道不是侯友宜「無心市政」的結果？套句侯友宜說的，難道新北市已經不是「法治國家」？

從統計學角度言之，偶然發生的，叫做「獨立事件」。而一再又一再發生的，只能叫做「長期趨勢」。新北市槍擊案及治安亂象叢生，這樣的現象，就是「長期趨勢」。更仔細一點地說，其實就是侯友宜對黑道幫派在社會各階層蔓延，「毫無作為」的結果。

近幾日，國民黨對於總統候選人選，鬧得沸沸揚揚。但當事人之一的侯友宜，卻顯然是被權力的金縷衣，搞得「鬼迷心竅」，反倒對實質的民意脈動，變得麻痺不堪。新北處處聞槍響，再華麗的口號，都只證明侯友宜早就「無心市政」，無庸置疑。

新北市民

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