漫遊藝術史》抽象藝術看攏無？不怕，窗戶就是那把解鎖的鑰匙！

多數人一聽到抽象藝術，心裡就會萌生一股莫名的距離感甚至是恐懼感，更別說還要跟身旁的人描述那幅作品，自己講得糊里糊塗，身旁的人也不得其解。看不懂、說不出成了多數人對抽象藝術的印象與經驗，究竟我們該如何跟抽象藝術這位好似始終站在對岸的蒙面美人，拉近距離說說話呢？

張紘瑛

抽象藝術總是看攏無？

「如果我們只能描述形象中受『再現』者，那麼我們要如何處理抽象或非再現事物？對於不再再現任何事物者，我們要如何描述？」 ——羅蘭˙巴特（Roland Barthes）〈第三意義〉（Le troisième sens）1

羅蘭˙巴特這段話著實道出了大多數人心中的疑問，在面對抽象藝術時我們總是有著道不盡、說不出的尷尬窘境。多數人一聽到抽象藝術，心裡就會萌生一股莫名的距離感甚至是恐懼感，幾乎成了我們與抽象藝術唯一的對話狀態，左看右看，怎麼看都看不出什麼所以然。更別說還要跟身旁的人描述那幅作品，幾乎只能歪著頭、支支吾吾地說著看到了哪些顏色、形狀和線條等等。如果要再進一步說明，我們也只能回溯過往相類似的物件，或者，運用原本對色彩的既定印象去進行闡釋（例如：藍色好比天空或海洋，綠色代表綠意或森林等），最後自己講得糊里糊塗，身旁的人也不得其解。看不懂、說不出成了多數人對抽象藝術的印象與經驗，究竟我們該如何跟抽象藝術這位好似始終站在對岸的蒙面美人，拉近距離說說話呢？

請繼續往下閱讀...

今天介紹的這一本好書《窗戶、色彩與抽象》，希望能夠築起一道橋樑，帶領大家拜訪抽象藝術的神秘花園。本書是由國立臺灣師範大學藝術史研究所，邀請法國藝術史學家暨藝術哲學家Hubert Damisch來臺演講，並彙編而成的一本演講集。在本書首章〈描述抽象：觀看廿世紀藝術的一扇窗〉，Damisch以巴特的疑問作為開頭，提出我們究竟該如何描述或面對抽象藝術。面對這些問題，他建議我們不妨跟著他以「窗戶」作為工具，並透過他所建立描述實驗的三個階段，一步步地跟著他築起通往「繪畫成為色彩的繪畫」的新進路。

本文也將著力於介紹Damisch以法國藝術家羅伯特·德勞內（Robert Delaunay, 1885-1941）《窗戶》（Les Fenêtres）系列作品的解說，從「跟著德勞內打開朝向巴黎天際線的一扇窗」的過程中，逐步跟著德勞內從再現邁向抽象的進程，成為你我進入抽象藝術的一盞引路燈。

Hubert Damisch著，林志明譯，《窗戶、色彩與抽象》

（台北：南天書局有限公司，2011）。

繪畫如同一扇窗開啟了這世界的樣貌

窗戶再現了世界，世界再現於畫布，繪畫讓我們看到了這世界的故事

在室內，我們藉由望向窗，得以看到外部世界的狀態，外頭是陽光璀璨還是陰雨綿綿，抑或是在人聲吵雜的街道上發生了什麼事。此時，窗戶成為我們與外部世界的連結，為我們展示了外部世界的種種狀態。藝術家則更進一步巧妙地將窗戶與繪畫產生了連結，讓畫布成為一扇窗，具備允許我們向外看的功能，展示了繪畫與藝術再現之間的關係。例如從古羅馬時期龐貝城的壁畫遺跡，我們可以發現壁畫能擁有窗戶具有的穿透性和開放性的性質。另外，文藝復興時期的阿爾伯提（Leon Battista Alberti, 1404-1472）在著作《論繪畫》（De Pictura）中，運用窗戶的銘刻與界定範圍的特性，建立起繪畫上重要的透視法則。藝術家打開窗戶看見再現世界的樣貌，同時，他們運用自己的天賦讓世界再現於畫布，讓我們透過一幅幅如同窗戶般的畫，看見了這世界一篇篇千變萬化的故事。

窗戶的再進化！原來窗戶就是開啟抽象的那一把解鎖的鑰匙

讓我們一起跟著德勞內打開色彩的窗戶，打開抽象吧！

難道，窗戶的作用只能作為再現世界或是界定範圍的功能嗎？我想，活躍於二十世紀的畫家德勞內不會同意這個說法，因為在1909年德勞內首次將他的窗戶朝向巴黎的天際線打開時，這扇窗成為他邁向抽象的一把關鍵性鑰匙。德勞內透過這扇窗，重新檢視窗戶的本質，並且更進一步對窗戶本身的概念進行根本性的轉變。原本在窗戶上再現的真實景物，在德勞內的畫筆下開始慢慢地消融，而「色彩」開始嶄露頭角，德勞內讓色彩退去了過往乘載再現的意義，讓色彩自身進行對話，開啟色彩「同時並陳」的純粹動力。自此，色彩一躍成為畫布上的主角，「同時並陳」也成為德勞內展現抽象藝術的技法，開啟他抽象藝術世界的一扇彩窗。接下來，讓我們以1909年到1912年德勞內所創作的《窗戶》系列畫作為例，逐步帶領大家跟著德勞內一道道窗戶，重新觀看、檢視窗的意涵與定義，透過德勞內的眼睛，從再現世界一步步地邁向抽象世界吧！

窗戶的框架界定與銘刻清晰可見

1909年到1912年德勞內創作的《窗戶》系列作品是對巴黎景象的描繪，大多是以艾菲爾鐵塔作為畫面的軸心。從1911年《紅色艾菲爾鐵塔》（La Tour Rouge, 1911-1912）的作品中，我們可以看到德勞內運用立體主義的風格進行創作，在畫作中艾菲爾鐵塔的形體清晰可見，鐵塔附近的景物則以幾何圖案進行堆疊，變得難以辨認，但此時窗戶仍停留於展現框架上的界定與銘刻的功能。到了1912年《橙色帷幕之窗》（Fenêtre aux rideaux oranges, 1912）的作品中，艾菲爾鐵塔本身的構造細節已難以辨識，整體簡化成了綠色的幾何三角形，而且附近景物的呈現幾近於我們從毛玻璃望出窗外所看到的樣貌，畫面上開始隱約出現類似色塊的劃分，輪廓與線條逐漸居於次角。然而，從這兩幅作品我們仍舊可以運用兩旁窗簾的輪廓辨別出窗戶的樣貌，此時窗戶原本的框架界定與銘刻的功能仍在這兩幅作品清晰可見。

Robert Delaunay，《紅色艾菲爾鐵塔》，1911-1912，油彩／畫布，

125 x 90.3 cm，古根漢美術館（Solomon R. Guggenheim Museum）。

obert Delaunay，《橙色帷幕之窗》，1912，油彩／黏著於木板上之紙板，56 x 56 cm，私人收藏，巴黎。

開向色彩的同時性窗戶

1912年《「同時性」窗戶（第一部分，第二主題）》（Les fenêtres simultanées.[2e motif, 1re partie],1912）的作品中，我們可以發現，德勞內的窗戶完全不一樣了。雖然我們可以將畫作中兩旁的彎曲塊面隱約類比成窗簾，但是，原本的景物已像是被吞沒、融化、融合進入色塊中，鐵塔的殘餘形狀成了記憶中隱隱約約的配角。多彩的幾何形色塊躍身為主角，蛻變為展現自己的純粹樣貌，過往色彩乘載的歷史性或經驗性的意義，似乎已隨著輪廓一起消融於色彩中，觀者的我們僅需直接面對色彩，以及感受色彩間同時相互碰撞、對話的動力。在德勞內《窗戶》系列的最後《開向城市的同時性窗戶》（Les Fenêtres Simultanées sur la Ville, 1912）的這幅作品中，我們可以看到畫作上的景物彷彿已失去了錨定，逐漸被吞沒與融入構圖的動態作用下，這些事與物的輪廓消失殆盡，原本作為框架、開口或提供外界景象的牆上之洞，彼此間的區別也不再復見。在這裡，我們可以看到德勞內想更進一步凸顯出色彩「同時並陳」的純粹性運動，展現色彩不僅掙脫出過往的歷史性框架下的經驗意義，更運用自身純粹的動力外延出窗框，如同Damisch所說：

「這樣的效果是，色彩已不再被畫面所侷限，而是顯得向外擴延並加以超越，這是受到它自己本身的動力所推動，如同光線進入室內後的情況一般。」2

德勞內這扇窗開向了「新的造型地平線」，產生一個新的技術啟動──「同時並陳」──展現對比色彩的複音性和動態性。從此，色彩開啟了一條新進路，不再僅是作為描述或詮釋自然的任何形式，而是扮演起建構者的角色，如同詩人阿波里奈爾（Guillaume Apollinaire, 1880-1918）所說 ：「繪畫成為色彩的繪畫。」最後，德勞內在1913年8月畫出他的第一幅《同時性圓盤（第一幅圓盤）》（Disque Simultané （Le premier disque）, 1913），而這幅圓形的造型畫布，最終被他定義為「創造新形式的ABC，它只依賴色彩的物理面向。」3

Robert Delaunay，《「同時性」窗戶（第一部分，第二主題）》，1912，

油彩／畫布，55.2 x 46.3 cm，古根漢美術館。

Robert Delaunay，《開向城市的同時性窗戶》， 1912，油彩／畫布與木板，

46 x 40 cm，漢堡美術館 （Hamburger Kunsthalle）。

色彩，最後像是美麗的光之水果 ——「橘子」這般地打開了

我們跟隨並看著德勞內望向窗景外的艾菲爾鐵塔，慢慢地從原本尖聳高豎的樣貌逐漸化成片片記憶的殘餘，最後，所有的窗景消融了再現的形體，逐步融入了色彩，而色彩也開始不再局限於必須再現自然，拋開了窗戶擁有界定與框架的功能，而是將自己成為畫布上唯一的母題，奮力地越出框架之外，盡情向外綻放、流瀉、擴延，用自己本身的動力與觀者進行一場純粹色彩的對話，讓畫布成為色彩同時並陳的動態運作空間。我們無須再以任何文學的聯想或敘事性的故事進行描述，我們也不必成為康丁斯基在〈藝術的精神性〉形容觀眾的一段話：

「觀眾也很習慣尋找一張圖的意義，[…]，不能單純的面對一張圖畫，而是狗扒糞似地搜索一切，一一檢視，唯恐遺漏甚麼。 但他們就不去感覺一張圖畫內在生命，讓圖畫自己說話。」 ——瓦西里·康丁斯基（Wassily Kandinsky）〈藝術的精神性〉4

因此，最後，當我們耳邊再度響起羅蘭˙巴特的問題，或是當我們再度面對一幅抽象畫的時候，我想，此時的我們，已學會無須在意到底要用甚麼樣的描述去掌握畫中的意義。不妨拿起那把德勞內窗戶的鑰匙，開啟畫布這道彩窗，安靜地觀看或恣意地跟著色彩奏起屬於自己純粹的韻律，跳起一場屬於自己的舞蹈，就讓色彩，最後像是美麗的光之水果──「橘子」──這般地打開了，盡情感受色彩所迸發出「形式就是色彩，色彩就是形式」那股純粹的生命力量吧！

Robert Delaunay，《同時性圓盤（第一幅圓盤）》，1913，油彩／畫布，直徑134cm，私人收藏。

1. Roland Barthes, ”Le troisiême sens ”, Cahiers du Cinêma, vol. 2（July 1970）, pp.12-19.

2. Hubert Damisch著，林志明譯，《窗戶、色彩與抽象》（台北：南天書局有限公司，2011），頁15。

3. Robert Delaunay, Du cubisme a l’art abstrait, document published by Pierre Francastel, Paris, 1957, p. 66.

4. 康丁斯基，吳瑪俐譯，《藝術的精神性》（台北：藝術家出版社，1995），頁81-82。

本文經授權轉載自漫遊藝術史 抽象藝術看攏無？不怕，窗戶就是那把解鎖的鑰匙！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法