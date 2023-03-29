漫遊藝術史》從想像到批判——佛洛依德竟成為現代藝術的「繆思」？

無論理論是否無法驗證，精神分析方法提醒我們從表象以外尋找線索，以想像與推論突破實證科學的限制，如同布列東在超現實主義宣言所說——回歸想像力的研究方法。

肚臍

1900年佛洛依德（Sigmund Freud）《夢的解析》出版，是依據他多年精神分析臨床經驗撰寫而成，他將病患的夢境作為材料，加以分析、解釋，歸納為潛意識理論，探討個人自我（ego）本能與原始慾望，他認為夢境是由潛意識主導，而潛意識隱含著現實壓抑的願望，這樣的主張與現代主義藝術探索的「原始、孩童、瘋狂」有著共同關心的問題，如畢卡索（Pablo Picasso）、馬克思．恩斯特（Max Ernst）等都曾受影響。【圖1】

【圖1】Pablo Picasso, The Three Dancers, 1925,

Oil paint on canvas, 215.3 x 142.2 cm, Tate.

再來，超現實主義者直接採用佛洛依德的理論，將夢境與想像化為實際作品。1924 年布列東（André Breton）發表了《超現實主義宣言》：

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「超現實主義，陽性名詞。純粹的精神無意識活動，通過這種活動，人們以口頭或書面形式，或以其它方式來表達思想的真正作用。在排除所有美學或道德偏見之後，人們在不受理智控制時，則受思想的支配。」 1

布列東的宣言不但強調潛意識的自由敘述，且以「自動性書寫（automatic writing）」實踐，不限於散文與詩歌——將腦海直覺的想法書寫為文字，文字又轉化為視覺作品，「兩個不同現實的並置」成為超現實主義藝術的基本創意，而在超現實的概念下，攝影與裝置等非繪畫類的作品更具「現實」的衝突感，如：朵拉．馬爾（Dora Maar）的《無題》【圖2】、瑪赫．歐芬漢（Meret Oppenheim）的《物件》【圖3】都是經典的例子。

【圖2】Dora Maar, Untitled （Hand-Shell）, 1934,

Gelatin silver print glued on cardboard,

37.5 x 27 cm, Centre Georges-Pompidou.

【圖3】Meret Oppenheim, Object, 1936,

Fur-covered cup, saucer, and spoon, MoMA.

布列東的心理自動性，與佛洛依德早期的臨床治療法「自由聯想（free association）」與「談話治療（talking cure）」有著相似的概念，這種療法將患者描述的片段或紛亂思緒視為診療重點，談話過程時而發生的口誤（slips of tongue）也被當作症狀與病因的重要線索，診療室的病患或許抑鬱、狂躁、歇斯底里、神經疼痛，佛洛依德接著發現：許多病患在說出自己無意識的想法之後，症狀便緩解甚至消失了。

今日人們普遍認同創作具有抒發情緒的療癒效果；稍早的佛洛依德更強調人「本能」與「慾望」的驅力，他認為創作是源於內心願望受到社會壓抑無法滿足（通常與性慾有關），為了補償這一匱乏而產生創作驅力，藝術家在創作中延續幻想而得到滿足，藝術作品就是一種原始慾望被壓迫後的「昇華」，他透過解碼作品視覺符號，推論創作者的潛意識想法，如同精神分析師解析患者的夢境。

二十世紀初期，佛洛依德的精神分析無疑與現代藝術彼此交互作用著。除了受其影響的同時代藝術，精神分析方法可以用於解釋更古老的作品嗎？

1910 年，佛洛依德發表《達文西的童年回憶》，2他考察義大利文藝復興大師李奧納多．達文西（Leonardo Da Vinci）的生平與筆記，認為達文西繪畫中的蒙娜麗莎、聖母瑪利亞等謎樣微笑的女性都是以他記憶中的生母為形象，他也將達文西異於常人的特質歸因於早年父親的缺席，並指出童年記憶對人格的重大影響；這種方法稱為「心理傳記」。【延伸閱讀：漫遊藝術史文章〈心靈世界的投射—佛洛伊德為藝術史研究另闢蹊徑〉】

必須注意的是，無論是對創作者或是對病患潛意識的推測，結果皆難以驗證。心理傳記的解釋不能代表史實，若無法還原創作者實際的情況，則只能是「精神分析師」（藝評或觀者）投射的虛構罷了。而這樣將作品視覺表現當作潛意識與心理症狀的「診斷」，等同否定了創作者的意圖，彷彿假定「每一件作品都是畫家的自畫像、每一部文學都是作家的自傳」？3

多數人對佛洛依德的心理傳記持有異議，但這不表示它完全失去效力，只是大部分的時候它無論在科學或史學的領域都是無效的，因此對於較早的藝術家，需要更謹慎的使用。

二次大戰期間，納粹的迫害不只針對種族，也視弱勢基因、精神病症為必須剷除的「墮落與退化（degression）」，相關的藝術風格發展在此時受到影響；猶太裔的佛洛依德也因納粹迫害逃往英國，並在一年後離世，但他的影響並沒有就此中斷，反而在二次大戰後有了更多元的拓展與應用。

許多人批評佛洛依德過度強調性慾的影響，而忽略社會、文化、種族等背景，也有人認為佛洛依德是將自己個人的夢境、慾望套用在所有人身上。諸如此類對佛洛依德的批判也導致更多的論述的產生，發展出眾多精神分析理論分支：拉岡（Jacques Lacan）為精神分析作出新的詮釋；克萊因（Melanie Klein）則延伸精神分析提出客體關係理論，探討嬰兒時期重要客體——母親的影響。佛洛依德的學生榮格（Carl Jung）背離老師走往集體潛意識，以及茱莉亞．克利絲特華（Julia Kristeva）關於憂鬱、恐怖等著作。無論採納或否定，各種學說理論交織成一龐雜多元的精神分析體系，持續影響著藝術思潮與社會文化。

佛洛依德的理論甚至成為批判父權社會的論據，間接促使女性主義藝術行動。首先，佛洛依德著名的伊底帕斯情結，以小男孩對母親性慾及對父親嫉妒轉化為原型，同樣的情境卻不存在小女孩（即女性主體）的版本；而拉岡將女性特質視為「匱乏」、「閹割」，並認為女性始終欽羨著男性的陰莖。

隨著二十世紀後半思潮的更迭，女性主體的問題日益受到關注，佛洛依德理論原型也成為女性主義者最常藉以批判的論據，作為印證「女人不是天生，而是由社會文化形塑成」最有力的說詞之一。4

1960至70年代後，現象學的介入使得觀看的主體性再次滑移，以身體作為媒材成為創作趨勢，精神分析發展出的鏡像與身體殘破感知被運用於創作中（有時是批判或諷刺性的），如路易絲．布爾喬亞（Louise Bourgeois）的《小女孩》雕塑【圖4】、海倫．查薇克（Helen Chadwick）的裝置作品《情色》等【圖5】。

【圖4】 路易．布爾喬亞（Louise Bourgeois）握著《小女孩》

（Fillette, 1968,石膏、乳膠, 59.7 x 28 x 19.1 cm, MoMA）

照片由攝影師 Robert Mapplethorpe拍攝，於紐約，1982年。

37.5 x 37.4 cm，Tate。

【圖5】Helen Chadwick, Eroticism, 1990,

cibachrome transparencies, fluorescent strip lights, flesh-coloured velvet, etc, Tate.

1970 年代至今，女性主義藝術評論也幾乎不乏引用精神分析理論，某種程度而言，佛洛依德對於女性主義批判的滲透遠比他本人的著作還要徹底。

受到諸多批評的佛洛依德理論，還能夠作為解釋藝術的方法嗎？至今，這仍是藝術史學界爭論的問題。除了審視它與藝術相關的歷史，哈爾．福斯特（Hal Foster）表示，我們可以將精神分析看作是與現代主義藝術共享意識形態的對象，並「理論式地應用」，以作為藝術領域延展其它面向的參照。 5

無論理論是否無法驗證，精神分析方法提醒我們從表象以外尋找線索，以想像與推論突破實證科學的限制，如同布列東在超現實主義宣言所說——回歸想像力的研究方法。 6

1. “Surréalist Manifestos”, 節錄自安德烈．布列東（André Breton），《超現實主義宣言》，〈第一次超現實主義宣言〉，（北京聯合出版公司，2019），頁30。

2. Sigmund Freud, “Leonardo da Vinci and a Memory of his Childhood”（1910）.

3. 原文 ”This foreshadowed consequence－of the maker’s presence－could be recognized in Leonardo’s enigmatic statement that all painters paint themselves, that all art is to some extent self-representational, just as literature is always somewhat autobiographical. ” 參考自 Mieke Bal, “Dreaming Art”, Psychoanalysis and the Image: Blackwell, 2006. pp.33-34.

4. 這是女性主義者時常援引的句子，源自於西蒙．波娃《第二性》。Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, 1949，原文 ” On ne naît pas femme, on le deviant.”

5. 原文 ”to view psychoanalysis historically, as an object in an ideological field often shared with modernist art, and to apply it theoretically, as a method to understand relevant aspects of this art, to map pertinent parts of the field. ” Hal Foster, “Psychoanalysis in Modernism and as Method”, Art since 1900 : “Art since 1900” （London: Thames & Hudson Ltd., 2005）, pp. 21 .

6. 安德烈．布列東（André Breton），《第一次超現實主義宣言》（1924）:「這還要感謝佛洛依德的發現。根據這一發現 […]，人類的探索者可以從事更多的研究，在做研究時，他不必只考慮表象。想像可能正在奪回自己應有的權力。」節錄自布列東《超現實主義宣言》〈第一次超現實主義宣言〉；（北京聯合出版公司，2019）頁14。

參考書目：

1 . Hal Foster, “Psychoanalysis in Modernism and as Method”, Art since 1900. London: Thames & Hudson Ltd, 2005.

2 . Mieke Bal, “Dreaming Art”, Psychoanalysis and the Image. Malden:Blackwell, 2006.

3 . 西格蒙德．佛洛依德（Sigmund Freud） 著，孫名之譯，《夢的解析》 （The Interpretation of Dreams），台北：左岸文化出版，遠足文化發行，2010。

4 . 安德烈．布列東（André Breton） 著，袁俊生譯，《超現實主義宣言》 （Manifestos du Surréalism），北京：北京聯合出版公司，2019。

本文經授權轉載自漫遊藝術史 從想像到批判——佛洛依德竟成為現代藝術的「繆思」？

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