自由開講》蔡總統「過境外交」的國際宣傳效應與多重意義

林正二

美國眾議院議長麥卡錫已證實，擬於4月蔡總統出訪過境美國時在加州會面，他也不排除我大選後來台訪問。大部份關係學者均肯定這種過境外交「務實且不挑釁」，有助於美台議題位階的提升，深化台美關係。

誠如美國兩岸專家葛來儀所言，若麥卡錫緊接在裴洛西之後今年訪台，共軍可能會再次大規模軍演，強化國民黨口中「民進黨帶來戰爭，國民黨帶來和平」的論述，不利台灣。小英總統與美國的務實考量是正確的，理想必須配合現實環境，否則任何理想都難以實踐，變成空談。

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美國眾議院議長麥卡錫已證實，擬於4月蔡總統出訪過境美國時在加州會面，他也不排除我大選後來台訪問。（路透、法新社，本報合成）

美國對台灣的政治情勢一直很關注，深恐共軍侵台，將破壞台海現狀，而且瞭解在野黨利用中國對台灣的威脅，以恐戰牌贏回政權的政治企圖，將不利美國抗衡中國的印太戰略佈局，傷害美國的利益。因此，最近美國會不分朝野，快速通過甚多抗中挺台法案，拜登政府並宣佈出售台灣數百枚F16戰機飛彈，以去除「疑美論」；同時，為了避免中共又圍台軍演，讓在野陣營的戰爭牌發酵，跟蔡政府密切合作，安排蔡總統過境美國時會唔國會議長，屆時應有頗多國會議員一起會見小英總統。

此外，美政府並同意小英在有反共政治象徵意義的「雷根圖書館」公開發表演講，以及在紐約由華府智庫「哈德遜研究所」舉辦的活動中演講，並接受該智庫頒發「全球領導力獎」。

值此台灣已為全球矚目焦點，以及美國政府與人民，對中國的窮兵黷武與壓迫台灣強烈不滿，且由於台美高科技的密切連結性，對台灣好感度大為提升時，小英與美政壇第三號人物在美國會面並公開發表演講，還獲美國知名智庫頒發全球領導力獎，表揚小英總統的終身成就，以及肯定她展現戰略領導力，對促進民主、自由市場、經濟成長、創新、國家安全、強健公民社會等的功勞，比在台灣跟麥卡錫會面，更有多方面的意義，更具有臨場感的國際宣傳效應，新聞性十足，將成為美國政壇與人民關注的焦點，為美國各界所矚目。

鑒此，我駐美外交團隊應好好運用小英總統的「過境外交」，在國際宣傳方面加強努力，除了以美國會議員與主流媒體為主要聽眾外，應跟主辦單位合作，廣邀政學界、高科技、工商界與藝文界等各界人士聽講，如能邀到微軟創辦人比爾蓋茲、蘋果執行長提姆庫克、台積電在美負責人，以及以反共著稱的理查吉爾、芭芭拉史翠珊等巨星與會，並促成《洛杉磯時報》、《紐約時報》、《華爾街日報》、《福斯電視台》、美國三大電視網等主流媒體，以社論及專題大篇幅報導，以及知名學者在媒體、學術期刊發表專文支持我國，將能發揮「公共外交」的功能，讓美國人民更瞭解台灣的處境與貢獻，強力支持台灣。

（退休駐美外交人員）

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