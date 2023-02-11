自由開講》藍營的問題不只是疑美，而是從不疑中

邱志偉

近日因為疑美論的問題，在台灣政壇掀起各種爭論，究竟能不能疑美？為何要疑美？這些存在已久的爭議，必須好好的被釐清。不能拿著言論自由大帽，放送謠言帶給台灣重大危害。美國是台灣安全、經濟上最重要的盟友，也是台灣能跟中國平起平坐的關鍵，任何人都可以指責美國曾有過食言的紀錄，但藍營政客們絕不能忘記的一件事情是，若1949年以後沒有美國對台灣安全的承諾，中華民國難以立足台灣這麼長久，台灣的民主發展也不會是眼前的發展成果。

幾天前，美國總統拜登在國會發表了他上任以來第二次的國情咨文，在文件開頭就提及，美國在二戰後成立了北約，是象徵美國對歐洲安全的承諾。同時，他也向中國強調，要競爭可以，但是美國絕不容許中國侵犯其主權，並對習近平喊話不要測試美國底線。從過往紀錄來看，美國對於自己的政治承諾，有一定程度的堅持，尤其是針對台灣地位，更是有足夠的安全承諾，我們能在中國威脅下依然能站穩腳跟，絕對都和美方態度有關。

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美國總統拜登日前在國會發表了他上任以來第二次的國情咨文，在文件開頭就提及，美國在二戰後成立了北約，是象徵美國對歐洲安全的承諾。（Bloomberg）

1949年以後，原先在台灣已經是風雨飄搖的蔣介石政權，若不是在韓戰後美國下令第七艦隊進入台海巡弋，解放軍可能早就渡海入侵。美國更在1950-1979年期間，長期派駐美軍在台，對台灣的安全保障不言而喻。更不用說美國在戰後恢復期間，對台灣提供長期的美援，從1951年到1965年6月，美國對台援助近15億美金，對當年政府的總體花費助益甚多。連當前的護國神山台積電等半導體廠，其技術來源最早也都是來自美國的技術轉移。美國對台灣的這些協助與支持，是台灣歷史上最為重要的盟友，又何須動輒扭曲美國的對台動機？

或許還是有許多人不能諒解，美國在1971年先是因為尼克森訪問中國，讓中華民國政府被逐出聯合國，更在1979年進一步對台北政權斷交，將北京政權視為正統。這些都是歷史事實，但也不能全然歸咎於美方，其責任關鍵還是在蔣氏父子不願意接受雙重承認，不願意正視對岸政權的合法性，堅持反攻大陸的法統政策，終落得一敗塗地，國際形勢逆轉就完全無力回天。試問當前我國的邦交國少，第一個骨牌不就是從1972年開始，這些責任不能視而不見。

此外，在1979年斷交後，美國國會強力主導的《臺灣關係法》明確承諾美國對台灣的軍援及對於中國破壞台海現狀的關切，這些造成中共極大不滿，卻也是讓中國即便知道美國已自台灣撤軍，至今依然不敢輕舉妄動的關鍵。若沒有臺灣關係法，台灣的安全、國防軍武可能都會受到嚴重的威脅，放眼世界，除了美國還有哪一個國家能夠明確的抵抗中國威脅，並堅定軍售台灣？

美國並不完美，在歷史上雖然曾創下打贏二次世界大戰的紀錄，但也確實在韓戰無法全勝、越戰更是永遠的傷痛。但台灣即便因為美國的對台政策改變，我們仍能夠在美方的支持下，依然在海峽兩岸中保持獨立自主的現況。美國不完美，但中國難道有比美國更理想嗎？美國曾經對台動武過嗎？再說要不是美國一再對蔣家政權施壓，獨裁政權抗拒民主的時間，恐還會拉得更長。

我們必須要強調的是，美國縱使受質疑，或要強調美國不能全信，站在我們國家利益角度出發，這些也都很合乎情理，只要不超乎正常邏輯，對美國的指正皆可論辯。但藍營這幾年常做的事情是，把中國威脅視為理所當然，將中國對台灣釋出看似優惠政策，就好像尋獲珍寶。回頭再對美國棄如敝屣，從不譴責中國對台灣的出爾反爾，這才是我們國家生存的根本問題。

希望藍營政治人物深思，美國對台灣食言次數多？還是中國？美國有沒有對台灣有主權領土的要求？有沒有在台海附近實行軍事演習？有沒有天天派戰機在台灣附近徘徊？有沒有阻撓台灣參加國際組織、杯葛疫苗來台灣？但面對這些問題，卻很少聽見藍營的抗議或反彈，倒是對未有上述行為的美國，充斥冷嘲熱諷、懷疑動機，這實在非台灣人民之福，更會帶台灣走向更兇險的處境！

（立法委員）

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