自由開講》美參院外委會通過「台灣政策法案」的意義

陳慶坤

美國參議院外交委員會當地時間週三以17票同意，5票反對通過《2022台灣政策法》（Taiwan Policy Act of 2022）。投票結果顯示，無論是共和黨還是美總統拜登所屬的民主黨，都對美國改變台灣政策的立場展現強力支持，被視為是自1979年《台灣關係法後》，美國重塑對台關係最全面的一次。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月2日訪問台灣，中國反應像「嚇壞的惡霸」（裴洛西批語）抓狂似的軍演，發射11枚彈道飛彈，除了威懾台灣還警告日本。事實上，中國表面上報復裴洛西訪台為藉口展開軍演，實則意圖以併吞台灣作為對外擴張，突破第一島鏈的軍事力量，將美國的勢力逼回太平洋中線以東。但因誤判國際情勢，公然挑戰全球秩序，引發國際社會譴責。美參院外委會通過《台灣政策法》其意義不只是台灣，更是世界安全的保障由此彰顯。

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美國參議院外交委員會當地時間週三以17票同意，5票反對通過《2022台灣政策法》。圖為外交委員會主席梅南德茲。（中央社）

遏止中共侵台併吞台灣的誤判。中共的崛起，將「台灣為中國的一部分」視為時機已經成熟，完成「祖國的統一大業」無由外人干涉；加上習近平企圖改變自由民主的定義稱霸世界的野心昭然若揭。美國逐漸提升嚇阻作用，即在於避免中共的誤判而發生戰爭。此一戰更是世界第三次大戰的人類浩劫！

「台海戰爭」絕對不是國共內戰的延伸。前日本首相安倍晉三認為：「台灣有事就是日本有事，也就是日美同盟有事。」台灣位處東西方經濟貿易的要衝，更是對抗中共極權主義的最前線，「台海戰爭」影響的不只是美日，更是危害世界各國在亞洲利益的戰爭。美國捍衛世界經貿利益，也合乎自己的經貿利益其理至明。

倒因為果似是而非的「挑釁、激怒中國」說。美中三個「聯合公報」之一的《八一七公報》，中國重申「爭取和平解決台灣問題」，而美國也對此表示「讚賞」。但中共和平統一無望，隨著習近平稱霸世界加緊併吞台灣的腳步，這一謊言逐漸被揭穿，美國不能成為中共孤立、併吞台灣的幫兇。阻止中共企圖以武力脅迫台灣，唯有讓中共付出重大的代價望而卻步，否則讓極權主義威脅者得逞，中國更會想要得寸進尺，在這過程中台灣也僅能被動抵抗，何來挑釁？

因此，美國國會加快審議，在中共二十大開會之前，通過《2022台灣政策法》，強化美國對台軍事支持，包括數十億美元的額外安全支援，意在警告中共避免誤判，阻卻發動併吞台灣的軍事行動。

此舉也不意外的引起中共強烈反彈，中國國台辦就痛批「民進黨拉攏美國搞涉台議案，台獨圖謀不會得逞」。更荒謬的是，東吳大學政治學系教授劉必榮，接受具中國官方色彩的媒體《海峽導報社》採訪時，稱台灣將被「綁架」進美國防衛體系，更像「兒皇帝」！？統派學者與中共同一鼻孔出氣，聲稱該法案等同「戰爭邀請書」，激怒中國反而為中國增加開戰的準備。這種倒因為果、是非不分的台灣知識份子所在都有，台灣真的不需要敵人！

（藝術工作者）

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