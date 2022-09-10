自由開講》曹董記者會與裴洛西來訪後，民眾能做什麼？

魏慧訥

曹興誠先生於9月1日記者招待會，講述面臨外敵入侵、台灣人如何自救的觀念與方法。加上他的後續談話，相信很多人已看見了。台灣的命運，是操縱在台灣人民的手上，不是任何外來國家或政客。曹董「一語驚醒夢中人」。裴洛西議長訪台，更扮演「吹哨者」（明居正教授言），確實肯定「台灣不是中國的一部分」，率先告訴世界各國，來台灣訪問沒有什麼好害怕的。 對此兩重要事件，敝人以一介草民眼光，有幾點感想與建議：

1、民意調查？

8月16日「台灣民意基金會」公布民調顯示20歲以上台灣人，5成選擇台灣未來要獨立（即台灣是一個獨立的國家，也就是「台獨」），二成六選擇繼續維持現狀（即中華民國是一個獨立的國家，也就是「華獨」）。選擇未來要「兩岸統一」僅一成二。亦即在台灣，支持我們該繼續「獨立」狀態（不論名字是使用台灣、或是中華民國）的人佔七成六。

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如果這調查為真，則在11月的九合一選舉，傾向統一（嘴巴說「要對話才能有和平」，「兩岸一家親」，骨子裡就是想要統一）的政黨，其縣市長或議員候選人，應該都是民調遠遠落後、且大部分會被唾棄而落選。總選票也應該低於15%。

然而事實上，統派人士無論抄襲者、貪污公訴、獨裁者之後、曾經作為黨國鷹犬、忽視市民健康、準備做一半要開溜者、與特權廟祝同流而污者、判刑前科犯者等等，大多在目前選舉的民調遙遙領先。朱立倫對德國記者所言 「我們民意雖只14%，但我們會勝選」，很可能會成真。預計藍營縣市長、民代議員席次比例都還是與過去一樣、會佔多數。

曹興誠於記者會上，講述面臨外敵入侵、台灣人如何自救的觀念與方法。（本報資料照）

敝人以為，照這樣看，這份台灣民意基金會民調資料是否有誤？或是台灣民眾有雙重人格？又或民眾心臟很大條、在聽到統一後「將殺光台獨」，「將對台灣人做再教育」的威脅後，仍然無動於衷、投票給主張統一的政黨候選人？也許有人解釋這是地方選舉，不是中央選舉。但國際社會卻不這樣想。他們或許以為，原來挺台灣是錯誤的，因爲台灣人「想要被統一」，否則為甚麼選出這麽高比例的統派政黨人物作為地方政治領袖？給國際上這樣錯誤的認知，是非常糟糕的事情。

2、中華民國？

目前未修憲前，台灣各體系都是不得不在「中華民國」下運作。但這並非長久之計。許多華獨人士看不起台獨。認為「中華民國是獨立國家」比「台灣是獨立國家」的正當性更高。但其實兩者的人民、土地、政府、司法、立法、學校、納稅、服兵役，一模一樣，只是名稱不同。名稱不同，差別有那麼大嗎？ 其實，主張「中華民國是獨立國家」反而非常危險。國際社會對中國的定義，已不再模糊，目前世界主流都是認定只有「一中」。這時候我們再講「中華民國」，就變成「兩中」。既然是雙胞，就是「內政問題」，發生了戰爭就是內戰、就是「收復失土」、「討伐叛軍」、「解放台灣」，而不是入侵。此時國際如想援助台灣，就變成「師出無名」，就變成干涉內政。則台灣不是自掘墳墓嗎？

當然一個名稱（「中華民國」）講這麼多年，都不講它，心中確實有萬般的不捨。但為了能夠生存，為了繼續維護民主自由獨立的日子，民眾只能忍痛慢慢捨棄這個「感情的」、「歷史的」名字，開始接受「台灣」這稱呼。南斯拉夫這個國家名，使用那麼多年，到最後還是獨立成為七個國家。現在的「北馬其頓」，是由「馬其頓」改名，與台灣有邦交。但更早叫做「前南斯拉夫馬其頓」。一改再改，都是為了生存。國家、政府、土地、人民、宗教、教育、軍隊、司法本質，都沒有改變。國家改名字沒有像你所想那麼嚴重，也不是忘本。美國從英國獨立，已246年，英國人從來沒有罵美國人數典忘祖。

何況世界上所有友好國家都早已稱我們是台灣，不是中華民國。講中華民國、他們真的會混淆。「中華民國台灣」、或「台灣中華民國」、或「中華民國在台灣」，或「台灣在中華民國」，都會使世界上挺台灣的各國，頭昏眼花、精神分裂。

其實很多在野黨在很自然的狀況之下，也都是直接講台灣兩字。只有在有政治目的的時候，才會使用中華民國，以顯示自己與別人都不同，自稱是在保護中華民國，殊不知其實正在毁滅這個國家。 建議台灣民眾應該開始盡量不要再用「中華民國」這四個字 ，而以「台灣」取代。不要以為「中華」是我們的專用，其實在國際上，不管是「中國」或是「中華」，英文字都是China ，都是中國。

3、反對一中？

敝人建議台灣應配合世界主流思考，支持一中。而我們不要去爭取一中的代表性。也就是不要再講「中」華民「國」。 事實上中國本來就只有一個，就跟美國法國英國一樣、本來就只有一個。我們憑什麼反對一中呢？中國有幾個，那是他們家的事情，台灣人不必淌這一池渾水，更沒有必要或立場去高喊「反對一中」。因為我們自己的名字叫做台灣。

4、大陸？

地球上的大陸定義，是指大於格陵蘭的陸地，有歐亞大陸、非洲大陸、美洲大陸、南極大陸、澳洲大陸，是一個對土地描述的普通名詞，而不是專有名詞。沒有一個國家叫做大陸。不稱呼國名，直接說對岸是大陸的，也只有台灣人了。建議大家多年習慣的「大陸」，不要再使用了。對岸就是中國，不是大陸。

國民政府時代，自稱是中國的代表政府。認為「大陸」是「中華民國」的一部分（其實現在憲法還是這樣認為），所以當時認為兩邊是同一國家內，一邊叫台灣、一邊叫大陸。但現在我們已經主張兩邊「互不隸屬」，所以應該用正式的國名稱呼對方，以示尊重。沒有理由再使用「大陸」這兩個字。每個人都可以從這個習慣做起，沒有什麼困難。就好像以前的台北縣，後來變成新北市，叫習慣了，就沒有人再講台北縣了。

5、外省、本省？

在「我們是中國」的時候，有很多人來自不同的省份。那時候會有本省外省之說法。其實國府特別強調省籍，當時目的是為了要劃分階級、分配有利資源。現在台灣已經是不隸屬於中國，所以應該放棄本省外省的說法了。

在美國，大家都說自己是美國人，不會言談之中，動輒說我是愛爾蘭人、你是西班牙人、他是義大利人。正確的說法是，我們現在都是台灣人。可以講我是新北市人、你是台南人、他是高雄人。但千萬不要再說我是台灣人（本省人）、你是浙江人（外省人）了。小小的台灣哪裡有那麼多省？沒有本省外省的差別，台灣人才會真正的團結。

（作者為新北市民）

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