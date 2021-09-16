自由開講》戳破中共世紀的大謊言

陳慶坤

聯合國大會日前（14日）開議，美國國務院13日表示，美國長期支持台灣有意義參與聯合國工作，納入台灣，相信全世界都能受惠。美、加國會議員亦強力支持台灣參與聯合國。

加拿大參議員胡薩科斯（Leo Housakos）十日也致函聯合國秘書長古特雷斯。信中指出，聯大第2758號決議並未聲明「台灣是中國一部分」，也沒有授權中華人民共和國在聯合國代表台灣，聯合國秘書處目前對該決議的詮釋並不正確，且不公正仍持續發生。

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1971年10月25日，在第26屆聯合國大會會議上表決並通過，關於「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」的決議，通稱聯合國大會第「2758號決議文」。

聯合國大會於14日開議。（AFP）

查維基百科聯合國第「2758號決議」中英文版，該文沒有出現「台灣」，也沒有論及「台灣與中國」的關係。所謂「中華人民共和國政府為中國唯一合法之政府，而台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。」卻自此橫空而出？

值此聯合國「2758號決議文」50周年，中國共產黨這一世紀的謊言竟然說了50年！納粹德國的宣傳部長戈培爾（Joseph Goebbels）有句名言：「謊話說一千遍就是真理。」中共不斷重複宣示「台灣是中國的一部分」，洗腦、蠱惑著世人沉浸在共產黨的謊言之中？

然而，2007年「維基解密」公布外交機密文件指出，以美國、加拿大為首的七個國家，要求聯合國停止使用「台灣是中國的一部分」一詞。當時聯合國秘書長潘基文與美國駐聯國大使哈利勒札德（Zalmay Khalilzad），也公開發言承認這是「太過分」（go too far）！並確認未來聯合國提及台灣時不再使用。

雖然2007年3月聯合國秘書張潘基文也曾經在信件中說「2758號決議已經確認台灣是中國的一部分」，然隨即引起美、加、澳與其他歐洲國家的抗議，甚至連日本都表明「事實並非如此」。其後更承認錯誤，矢言不再犯。

由於上世紀世界國際局勢的詭譎多變，歐美政治強權國家居於政治、經濟的考量，使得中國共產黨的「世紀謊言」可以一再放送宣示，甚至成為與中國交往的紅線？在「胡蘿蔔與棍子」獨裁者恩威並用，台灣仿佛被世界遺忘，誤認為中國的一部分？

「台灣是中國的一部分」共產黨說了50年；捫心自問，台灣人說「台灣不是中國的一部分」說了幾年？當世界已經開始站在「台灣正義」這一邊時，台灣還有統派在扯後腿？台灣如何戳破中共的世紀大謊言？

中國共產黨靠政治宣傳起家，習近平近日宣稱「要丟掉幻想、勇於鬥爭，在原則問題上寸步不讓、寸土不讓」；「永遠不要低估中國人民維護國家安全的決心」。這一句話台灣人應該拿來用：「要丟掉對中國的幻想、勇於與中國鬥爭，在原則問題上寸步不讓、寸土不讓」；「永遠不要低估台灣人民維護國家安全的決心。」以其人之道，還治其人之身！「台灣不是中國的一部分」戳破中共的世紀大謊言！

（作者為哲學博士、大學助理教授）

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