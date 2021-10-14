自由開講》「中華民國台灣」的意義

林正二

今年國慶，小英總統為了團結國人，抗拒中國的「一國兩制台灣方案」，除了提出四個堅持，並依據我國實際統治的領土，以藍綠群眾最大公約數「中華民國台灣」的表述，彰顯中華民國與中華人民共和國有各自的統治領土與主權，互不隸屬，以護衛中華民國台灣。

但台灣最荒謬的事情就是主張統一的政黨在高喊保衛「統一後將被消滅的中華民國」。會讓中華民國消失的人，卻假裝愛中華民國，高喊中華民國萬歲？

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習近平已言明，「九二共識」就是在兩岸「一中原則」「共識」下的「一國兩制」統台方案。國民黨明知習已清楚定位兩岸關係，中國不可能跟台灣有「一中各表」共識，台灣根本無「各表」「一中」的空間，卻還自欺欺人地以「九二共識、一中各表」為兩岸策略，等於默認了中國的九二「共識」，跟中國建立了無「各表」的九二「一中」「共識」。如果國民黨不認同中國無「各表」要統台的「九二共識」，為何還要接受「九二共識」這四個字？藍營無視中國以「九二共識」併吞台灣的企圖，將讓他們口口聲聲要護衛的「中華民國」落入「一中」框架，被「中華人民共和國」統一。

今年國慶，小英總統為了團結國人，抗拒中國的「一國兩制台灣方案」，除了提出四個堅持。（本報資料照）

其實，國民黨是想藉由國共的「九二共識」，配合中國打台獨的策略，醜化蔡總統維護中華民國台灣主權是台獨，已將兩岸帶往戰爭方向。小英總統執政後，並沒有往法理台獨方向邁進，也沒有挑釁中國，反而不斷呼籲中國，兩岸應以對等地位建構和平穩定的關係。小英只是堅拒會讓中華民國消失的「九二共識」及「一國兩制」，以致中國不時以戰機、軍艦繞台，恫嚇武統台灣，破壞了兩岸和平。

面對此嚴峻情勢，國民黨不僅不譴責要併吞台灣的中國，反而附和中國醜化小英為台獨的說法，不斷「聯共制台」醜化壓制民進黨，以獲得政黨的政治利益。國民黨可以將政黨利益擺在國家利益與全民的安危之上嗎？

雖然目前高達百分之八十的台灣人民反對「一國兩制」，卻仍有頗多國人接受「九二共識」，其原因應是很多民眾認為中國統台是很久以後的事，以為國民黨的「九二共識」仍可建構兩岸和平的緩衝空間，護衛中華民國。其實，中國是擬藉由跟台灣建構「九二共識」，透過兩岸經濟合作，讓台灣陷入「一中」框架，在台灣經濟必須完全仰靠中國時，在武力威嚇下，以「一國兩制」統一台灣。這是中國「溫水煮青蛙」的統台策略，統台時間點可能設定在中國建國一百年，即2049年時，或者在此之前，國人不得不察。

面對中國的併吞，台灣人民應團結一致維護中華民國台灣的主權。中國近年在南海與東海擴增軍力，美國為維持西太平洋國際權力結構的平衡，防止中國破壞台海與亞太現狀，不斷加強美日同盟的功能，防衛範圍擴增到台灣，將台灣納入抗衡中國的印太戰略體系中。

在台美維護台海現狀共識下，台灣現階段不宜更改國名，以免引發兩岸衝突，衝撞美國的台海策略，這樣才能藉由台美利益交集的擴大，配合美國領導民主國家抗衡中國的戰略，加強國防力量、壯大台灣經濟，抵抗中國的統台。中華民國實際的統治範圍僅有台、澎、金、馬等，美國、日本與歐盟等國際社會所認知的「中華民國」就是「台灣」，故護衛台灣主權也就是捍衛中華民國。然而，國際社會居於「一中政策」以及跟中國的政經利益，現階段不可能冒著跟中國武力衝突的危險，承認改名後的台灣。這就是「中華民國台灣」在國際上的政治意義。

而國民黨的「九二共識」政策，卻刻意忽略中國在亞太地區擴增武力及武統台灣的意圖。國民黨人可以因為傾中，將台灣排除於民主國家的聯盟防衛體系外嗎？藍營的傾中跟美國的全球抗中戰略是矛盾的，在美國「抗衡中國」策略下，國民黨向中國靠攏的政策，不會讓美國遠離台灣嗎？沒有美國協助，一廂情願的「九二共識」能護衛中華民國嗎？

就政治現況而言，台灣已獨立，兩岸分治分立已72年，「中華民國台灣」跟「中華人民共和國」互不隸屬。雖然我國現在的名稱是「中華民國」，但實際上統治的領土只有台澎金馬，這只是以國名表述憲法所稱的固有領土的象徵性意義。台灣的政府不分藍綠，不應像冷戰初期「反攻大陸」時期，大部份國家都承認中華民國時一樣，將「中華民國」膨脹為「一中」—「中華人民共和國屬於在台灣的中華民國」，因為目前國際社會認知的「一中」就是「中華人民共和國」，倒過來反變成「在台灣的中華民國屬於中華人民共和國」，反而若入中國的「一中框架」，讓在台灣的中華民國被中國統一。這是中華民國就是台灣，不應膨脹為「一中」的政治意涵。

此外，「中華民國」一詞涵具中華文化的意涵，可作為國內族群的黏合劑，以及未來兩岸對話的基礎，而有助於雙方的和平相處。就文化而言，發揚中華文化的是台灣。唐宋詩詞、紅樓夢等中國古典文學，透過台灣的教育及文學創作，得以傳承、發揚光大；孔孟老莊思想、故宮文物、大陸庶民文化與宗教信仰等，都已融入台灣人民生活與教育中，成為台灣主體文化的一部分。

在藝術文化上，台灣融合了海洋文化的開闊與創造性、中華文化的渾厚與紮實，以及本土文化的質樸與溫厚，在多元創意中綻放出不同於中國的多彩炫麗文化，揚名國際，如林懷民的「雲門舞集」以及侯孝賢、楊德昌與李安等人的電影。

在政治與社會結構上，中華民國台灣有完全不同於獨裁中國的自由多元社會與民主體制，是亞洲的民主楷模，更是美國所稱讚的中國走向民主的榜樣。

台灣人民更享有美好的生活價值，比中國及很多先進國家有更好的公共服務如普及、便宜、高品質的醫療體系，以及迅速、便民的戶政、郵電、金融等服務業。 上述中華民國台灣與中國截然不同的多元文化、自由民主制度與美好生活價值，已讓生活在此的台灣人民，不分省籍、族群與政黨，都瞭解台灣對自己的意義、價值，以台灣為榮，以台灣為傲。

這是「中華民國台灣」所彰顯的價值與意義，也是全體國人要全力「抗中保台」的主要原因。

（退休駐美外交人員）

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