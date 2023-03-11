自由開講》金門二膽島士兵敲響國安警鐘

張碩陽

日前，金防部二膽守備隊士兵傳出失聯，不久後即有「消息人士」透露，該名士兵竟著救生衣欲游至中國，並於中途體力不支，被中國海警救起。但事實是否真是如此，就如同陸軍司令部所言，仍有待查證。畢竟從頭到尾，除了某藍營立委的不可靠消息之外，就沒有任何我方或對岸的官方消息發布過該名士兵的真實去向。

不過，此一事件確實敲響國安警鐘，且不論該名士兵究屬單純逃兵或投共，對部隊人員是否能有效掌控行蹤，確實是資訊安全很重要的一環。此外，此次事件性質十分特殊，一旦我方始終無法掌握該名士兵的真實去向，則有心人士即能不斷地對事件進行操作，以達成認知作戰之目的。

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金防部二膽守備隊士兵傳出失聯，不久後即有「消息人士」透露，該名士兵竟著救生衣欲游至中國，並於中途體力不支，被中國海警救起。（本報資料照）

具體而言，在事實尚未釐清之際，只要拋出一個不知真假的「被中國海警救起」的消息，各界臆測就開始漫天飛揚。例如在微博上，中國網民不斷將此事與「台灣蛋荒」、「馬祖求肉」甚至是「兩岸復航」事件做出連結，營造出我國外離島軍隊「環境惡劣」、「物資匱乏」而需要「赴廈採購」的表象；此外，更有好事的中國網民提出，該名士兵連4.4公里都游不到，嘲諷我國派「草莓兵」來守前線，企圖藉此貶低我國軍隊防衛能力。

近日來，我國外離島不斷成為兩岸問題中被討論的主軸，更是認知作戰的關鍵熱點。雖然由於地理因素，中央要把控外離島軍隊本就需要花費較多心力，但若台海真發生衝突，外離島即為重中之重的前線，更需國家落實保防機制以避免遭到滲透，尤其不可放過任何一點危安徵候，切實掌握人員動態及心理狀態，方能防微杜漸。至於廣大的民眾對於此一事件也不必大肆討論或妄自揣測，蓋操作輿情之人最希望看到的就是事件不斷發酵；既然金防部都已經聲明，將協請海巡署透過兩岸協同執法管道查證，那就只需靜待查證結果即可，否則一旦隨之起舞，難免落入對岸認知作戰的圈套。

（中國大陸研究所研究生）

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