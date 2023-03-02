自由開講》全動法之亂，到底在吵什麼?

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就在228連假前，國防部預告將修正「全民防衛動員準備法」修正草案，但引發外界對於該法是否影響言論自由，以及16歲以上學生動員造冊等疑慮，雖然國防部面對社會疑慮發出3點聲明澄清，並強調希望就事實理性溝通，勿渲染扭曲該法真義、混淆視聽，但目前看起來是越解釋越凸顯出該法案的本質與定位。

據國防部解釋，「全民防衛動員法制工作，是民主國家面對敵國威脅時，保障國家安全與人民生存的必要措施。」該部明確指出法案是面對敵對勢力威脅時的「法制工作」，換言之，是為符合法制國家在因應戰時各政府部門可依法執行準備工作的依據，看到這裡，我認為該法是必要也必須的，但問題出在這個法案是「政府」應對戰 （前） 時，各部會所能遵循的SOP，換句話說這是個跨部會的法案，然而該部這次挑大樑跳出來說明，先不說解不解釋得清楚，國防部僅是其中一個執行單位，要如何幫NCC、文化部、教育部、交通部說明呢？不免給人有越俎代庖之嫌，也無怪乎在社會輿論當中，顯得腹背受敵、進退無據。

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全動法引發外界反彈最主要的原因，是當前社會對「戰爭」到底是誰的事有很大的分歧，就政府部門來說，各部會的慣性是只要看到、聽到「戰爭、國防」等相關詞彙，就一股腦推給國防部，國防部也是「大氣」照單全收。（路透資料照）

其次，吾人以為該法引發外界反彈最主要的原因，是當前社會對「戰爭」到底是誰的事有很大的分歧，就政府部門來說，各部會的慣性是只要看到、聽到「戰爭、國防」等相關詞彙，就一股腦推給國防部，國防部也是「大氣」照單全收，而且往往還加碼向各部會問詢是否有啥指導，還記得「全民國防應變手冊」叫國人在停電、水時打電話給客服的軼事嗎？這就是缺乏橫向協調指揮權責的國防部能做出的最大努力，所以就該法來看，若能由政務委員出面做政策主導、協調部會、釋疑法案，國防部也就不必再單獨受到民眾的質疑，讓權責專業回到各部會，或許狀況會比現在好得多，民眾也能更清楚理解修正案的本意。

再者，筆者有理由相信，多數民眾並沒有實際認真去瞭解修正案修了什麼，因為這是資訊爆炸時代的閱聽者習性，舉個例子，許多父母只是看到自己的孩子可能因為一個法案就有機會上戰場，而就不明究理的跟著潮流一起罵。坦白說，吾人也認為攸關國家生存發展的法案應該要經過社會充分的檢驗與溝通，但民眾也應該瞭解到，沒有一個政府會拿人民百姓的生命開玩笑，講個不好聽的，那都是一張張「選票」啊！因此，筆者呼籲國人，面對攸關國家存續、自己生命財產的法案，還是理性點好，可以反對法案的不合理之處，但若只是因一時情緒或為一己之私為罵而罵、為反對而反對，那就大可不必了。

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