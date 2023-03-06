自由開講》拉攏台生反踢鐵板 中共為統一無所不用其極！

冰風

中共對臺統戰無所不用其極，其官方「學信網」近日發布訊息，指臺灣高中畢業生可憑學測成績免試申請中國學校，包括北京大學、清華大學等26省市400多所學校。消息在微博上披露後，引發中國評論區「翻車」，嘲諷罵聲四起，高喊要「入籍臺灣」。

中共為拉攏台灣青年，祭出台灣的高中畢業生可憑大學學測成績免試申請中國學校，包括北京大學、清華大學、中山大學、廈門大學等400多間學校。（報社合成／美聯社、圖擷取自微博）

中共一直試圖影響臺灣的教育體系，此政策更是一個明顯的例子，若臺灣的學生去中國大陸讀書，他們將不可避免地接受中共的意識形態和價值觀；此外，這項政策的實施可能會進而導致臺灣的部分人才流失，我國一直以來在人才方面並不匱乏，但是中共的政策若能讓更多人去中國大陸就學、就業，將對我國未來發展帶來巨大威脅，恐使我國失去大量優秀人才，對於整個社會的發展都是極其不利的，而這項政策的實施無疑是中共在向臺灣發出挑戰，顯其一直試圖通過各種方式來瓦解臺灣的主權和獨立性。

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利用教育來侵略他國是非常卑劣的行為，這種做法必須得到國際社會的譴責和反對，例如美國的孔子學院即是中共企圖利用教育滲透美國，因此遭到國際社會撻伐，本次中共祭出針對臺灣高中畢業生的優惠政策是極其危險的，而在中國大陸如此競爭且惡劣的教育環境下，開放我國學生以學測成績申請中國大陸學校對中國大陸的學生們更是不公平且不負責任的，因此不難理解此政策為何遭到兩岸民眾撻伐，若中共為了統戰一意孤行，恐使其失去民心，可謂是賠了夫人又折兵。

（政治系學生）

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