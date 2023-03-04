自由開講》謝國樑「撒幣」政見不該落實 市議會不懂把關！

江欣怡

最近是基隆市議會第二十屆的第一次臨時會，上週民進黨議員們使出渾身解數要基隆市府承諾編列預算採購電動車，兌現市長謝國樑選舉時提的免費電動車政見。而今天，從一早開始，就聽到發言的民進黨議員要求市長謝國樑落實「染疫補償金」政見，發放現金補償給每位染疫市民。

議員們輪番上陣，一個接一個彷彿進行演講比賽，起承轉發錢，選前我們大力批評的「撒幣政見」，認為謝國樑不該開這種缺乏對於基隆市財政評估的選舉支票，並且更應該針對基隆市的交通與社會福利政策等公共服務推動改革，當時，民進黨同樣提出相似的主張，不斷批評謝國樑「大撒幣」、「欺騙基隆人」。

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城市的治理和預算的編列，需要財政紀律、需要量入為出，把錢花在刀口上，推動城市公共資源合理的配置與改革，而非以「為市民謀福利」為藉口，群起鼓吹市府去落實毫不現實甚至錯誤的選舉支票。（本報資料照）

選後至今，不過三個月的時間，民進黨籍議員們卻反而開始高呼要求謝國樑「兌現承諾」，一下要他送Gogoro、一下要他發一萬元，選前高喊的「大撒幣」，選後忽然變成了他們口中「市民最關心」、「市民最需要」的公共政策，整個議會吵吵鬧鬧、進行無數輪的發言，要求市府承諾編列數千萬的預算一次性發放，從上午到下午，一路吵到傍晚散會。

不僅民進黨議員，甚至有國民黨籍議員以中央政府的特別預算為例，認為基隆市應該舉債進行這些現金的發放。 看見基隆市議會墮落至此，毫無對於市政預算（也就是你我的納稅錢）把關的精神，人人都在畫大餅、打嘴砲，實在讓人深感遺憾，也相當憤怒。

城市的治理和預算的編列，需要財政紀律、需要量入為出，把錢花在刀口上，推動城市公共資源合理的配置與改革，而非以「為市民謀福利」為藉口，群起鼓吹市府去落實毫不現實甚至錯誤的選舉支票。

身為長久以來關心基隆城市發展與公共政策推動的基隆市民，我也要呼籲各位基隆市議員請拿出專業，別再逞口舌之快、為個人或政黨一時的政治利益，糟蹋人民辛苦的納稅錢！

（基隆市民、政治工作者）

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