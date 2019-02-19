鏗鏘集》城市治理、文化視野

新春的氣息自戊戌除夕延續至己亥元宵，台灣瀰漫著亞洲許多國家同樣的仍然沿襲農曆年氣氛。東亞的日本，在二○一九年元旦初啟的新年，展現的是明治維新以後的新曆時光與生活樣貌，特立於漢字文化圈諸國之外，近現代氣息畢竟不一樣。

府城台南，新落成開幕的台南市美術館二館，以「台南禮讚」與原台南市警察局舊建築改置的台南市美術館一館的「府城榮光」，分別定位為當代館與近現代館，展品相互輝映，在舊曆年假吸引許多讚嘆目光，呈現與台北市立美術館、台中國立台灣美術館、高雄市立美術館並置的企圖。這也是台灣城市治理的文化藝術形貌。

府城台南的美術館一館和美術館二館，與區域內的國立台灣文學館、葉石濤紀念館、孔廟、武德殿、王育德紀念館交織成文化園區，有傳統、有創新，顯現文化古都的都市意味。其中葉石濤紀念館和兩座美術館都可以說是賴清德於市長任內擘畫的業績，展現城市治理的文化視野。在他任內，柳營區的劉啟祥美術紀念館也在劉家洋樓呈現某種文化風景。

原為當代美術館的二館，是一座嶄新、白色、外部多層次、多重角度空間的新建築，府城的傳統與創新形貌兼具。年假期間，台南人和外地觀光客流連其間，有一種新意。讓人想到港都高雄，在前衛武營軍區改置文化園區的新落成音樂廳，都可以說台灣近現代都市形成的文化想像與視野。

但相對於府城台南，港都高雄的城市焦點議題並非衛武營音樂廳，也非港口碼頭的駁二藝術特區，而是以金銀河替代的愛河。穿金戴銀的俗麗瀰漫在改朝換代的南方港口城市，夜市日間化的市集，俗稱摩鐵的愛情旅館評比，還預告的算命觀光。顯示城市治理的另類風格，美其名為庶民經濟，包裝在「人進來，貨出去，賺大錢」的口號之中。另類城市的塑造正開出奇風異俗之花，結毒樹之果。

府城台南的文化之顏是歷經多位有識之市長治理的成果，港都高雄也一樣。城市治理的新文化視野的不斷積累才能建構文化厚度與廣度，交織出讓人頌讚的意象，並彰顯市民的風格、氣質。府城台南是古都加上創新，港都高雄是南方港口塑造新境。原來是與時俱進，現在像背道而馳。

彷彿在十字路口，或分歧路上。台灣不同黨派、不同格局的政治人物的城市治理不盡朝向近代、進步都市的視野前進。府城台南與港都高雄正顯示差異對比，不知道台南市民和高雄市民是怎麼想的？看看世界其他國家的都市形貌、進步，吸引人的都市是怎樣的？我們這個國家的城市治理應如何被期待？（作者李敏勇，詩人）

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