法操》【大法官的一句話】艾雷娜．卡根：「法院任命自己為氣候政策的決策者，我想不出還有比這更可怕的事情。」

空氣汙染與全球暖化等問題在近十幾年來一直都是國際上矚目的議題，而身為世界第二大溫室氣體排放國的美國（僅次於中國）當然更是關注此問題，美國環保署（EPA）表示改善空氣品質將可以大幅改善民眾心臟病、哮喘發作及過早死亡的問題。但美國最高法院卻有不同的看法？

法操司想傳媒

「法院任命自己為氣候政策的決策者（而不是國會或專家機構），我想不出還有比這更可怕的事情。」

“The Court appoints itself—instead of Congress or the expert agency—the decisionmaker on climate policy. I cannot think of many things more frightening.”

空氣汙染與全球暖化等問題在近十幾年來一直都是國際上矚目的議題，而身為世界第二大溫室氣體排放國的美國（僅次於中國）當然更是關注此問題，美國環保署（EPA）表示改善空氣品質將可以大幅改善民眾心臟病、哮喘發作及過早死亡的問題。

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不論是在歐巴馬總統時期通過的《清潔能源計劃》（Clean Power Plan），或是現任拜登總統希望在2030年將碳排放量減少到比2005年還要低上50%政策，都是打算透過限制各地區發電廠的碳排量、使用再生能源來達到改善空氣品質的目標。

但這些政策對整個能源產業都造成極大的衝擊，所以在《清潔能源計劃》通過的隔年，就因為多家煤炭公司和其他各方起訴，表示反對清潔能源計劃，認為該計畫超過《清潔空氣法》的授權，使EPA過度侵害各州管制電力的權力，最高法院也在2016年初命令EPA停止該計畫的實施。

《清潔能源計劃》雖然一直都未被廢除，但還是一路被擱置直到川普總統任內的2019年，EPA才公布最新的「負擔得起的清潔能源規則（Affordable Clean Energy Rule）」，結果這也再度引發西維吉尼亞等用碳的州提起訴訟，要求對《清潔空氣法》進行更限縮的解釋。

最終最高法院在2022年6月以6:3的比數（正是保守派與自由派的比例）作出了WEST VIRGINIA v. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY案的裁定，認為EPA無權對燃煤電廠的碳排放量設定上限，也就是說，EPA監管重大健康問題的能力也同時被大幅地削弱。

其中幾位自由派大法官—卡根（Elena Kagan）、布雷耶（Stephen Breyer）和索托馬約爾（Sonia Sotomayor）都對此發表了反對意見。她們認為拜登政府已經宣布計劃發布新規則，現階段法院根本就沒有介入的理由，而且最高法院竟然透過司法解釋直接拔除行政機關的權力，顯然是破壞三權制衡的制度，因此讓卡根大法官講出「法院任命自己為氣候政策的決策者（而不是國會或專家機構），我想不出還有比這更可怕的事情。」

這次最高法院的裁決不但代表著對拜登政府氣候議程的一大打擊，許多法學專家也擔憂最高法院開始逐漸在鞏固自己的權力，作為逐漸與民主背道而馳。最高法院近期在保守派人數佔據優勢後，確實也作出不少遭到自由派批評的裁決，包含之前推翻了在1973年保障婦女墮胎權利的〈羅訴韋德案（Roe v. Wade）〉。

艾雷娜·卡根大法官小檔案（整理自wiki）

艾蕾娜·卡根（Elena Kagan），2010年5月10日由美國總統歐巴馬提名，並於同年8月6日美國參議院以63：37票通過提名，成為美國史上第四位女性大法官。在擔任大法官前，艾蕾娜·卡根曾為哈佛法學院第一位女性院長，並擔任過歐巴馬內閣期間的司法院長、白宮顧問以及美國總統柯林頓的政策顧問。

本文經授權轉載自法操 【大法官的一句話】艾雷娜．卡根：「法院任命自己為氣候政策的決策者，我想不出還有比這更可怕的事情。」

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