法操》【大法官的一句話】凱坦吉·傑克森：「我站在幾代美國人的肩膀上，他們從未有過這樣的機會。」

「我站在幾代美國人的肩膀上，他們從未有過這樣的機會。」這句話是傑克森大法官在確認就職的聽證會上所講的開場白。

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「我站在幾代美國人的肩膀上，他們從未有過這樣的機會。」 “I am here standing on the shoulders of generations of Americans who never had anything close to this kind of opportunity.”

圖／一人畫畫研究室 One man studio

現年83歲的史蒂芬·布雷耶大法官在今（2022）年1月時宣布將在最高法院庭期結束後退休，繼任的人選則由美國總統拜登所提名的凱坦吉·傑克森所接任，傑克森也於同年6月30日正式就任大法官一職，成為美國歷史上第一位非裔女性大法官，寫下歷史新的一頁。

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「我站在幾代美國人的肩膀上，他們從未有過這樣的機會。」這句話是傑克森大法官在確認就職的聽證會上所講的開場白。大家都知道美國是一個民族的大熔爐，但同時也充滿嚴重的種族歧視問題，身為一個非裔女性要走到司法的最高殿堂可想而知是多麼的困難，而且這是多少先人努力所留下來的成果。傑克森大法官也曾多次引述馬丁路德金恩博士的話，希望未來孩子們可以不再因為膚色而被評判，而是憑著人格特質受到檢視。

傑克森大法官在接任後很快地也參與到關於種族平權相關的案件，這是關於哈佛大學與北卡州大學的招生問題。這兩所名校皆被指控，當入取分數相當時，校方更傾向於接收非洲裔、西班牙裔，而非亞裔的學生，引發亞裔家長的抗議。哈佛大學對此表示，如果在招生時不考慮種族因素將導致校內「種族多樣性」下降，而北卡州大則表示種族僅僅是評分的眾多因素之一。

美國最高法院上次審理相關的案件是在2003年的Grutter v. Bollinger案，當時是密西根大學法學院的招生政策引發問題，雖然最後最高法院以5:4的票數認為「為拓寬學生的多樣化及教育利益而設計出來涉及種族因素的招生手段」並未違反憲法的意旨，但同時也提到，希望在25年後的社會就不用再需要用這種摻有種族偏好因素的招生方式來照顧特定族群，而是要找到中立的招生方案。

事隔將近20年再度有入學爭議進入最高法院受審，而且這次的「受害者」並非在美國具有相對優勢地位的白人而是亞裔族群，這麼做究竟是保障受教育者的多元化還是變相的歧視？這是做為種族平權象徵的傑克森大法官上任後所面臨的第一個考驗（但因傑克森大法官曾在哈佛大學監事會任職過6年，所以將迴避哈佛案，僅參與北卡州大一案）。

凱坦吉·傑克森大法官小檔案（整理自Wiki）

凱坦吉·布朗·傑克森（Ketanji Brown Jackson，1970年9月14日－）在大法官史蒂芬·布雷耶宣布退休後，於2022年2月25日由總統喬·拜登宣布提名為美國聯邦最高法院大法官，同年4月7日美國參議院以53票支持：47票反對的票數通過對傑克森的提名，成為美國首位非裔女性大法官。

本文經授權轉載自法操 【大法官的一句話】凱坦吉·傑克森：「我站在幾代美國人的肩膀上，他們從未有過這樣的機會。」

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