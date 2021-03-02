法操》【大法官的一句話】利瓦伊·伍德伯里：「有固定、明確、統一的法律是區別文明和野蠻社會的特徵。」

美國前最高法院大法官利瓦伊·伍德伯里強調，在文明社會中，法律不僅是不可或缺的存在，還必須是具穩定性、統一性的規範。

圖：一人畫畫研究室 One man studio

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「有固定、明確、統一的法律是區別文明和野蠻社會的特徵。」 “Laws fixed, certain, and uniform, are said to be the distinguishing traits of civilized from savage communities.”

這句名言出自美國前最高法院大法官利瓦伊·伍德伯里（Levi Woodbury），他強調在文明社會中，法律不僅是不可或缺的存在，還必須是具穩定性、統一性的規範。在談到憲法中的「法安定性原則」時，它要求法律規範內容須處於穩定的狀態，使人民得以預測其行為將產生何種法律效果，進而相信政府的施政，與這句名言傳達相似的精神。

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在法安定性原則下，還可細分為法明確性原則、信賴保護原則和法不溯及既往原則三個子原則。就法明確性原則而言，如同字面意義，一個法律規範不能訂得不清不楚，讓人民無所適從，不知道什麼行為會觸法而綁手綁腳。我國大法官解釋一個法律是否符合法明確性原則時，主要以是否可以理解、可預見、可由司法審查作為判斷基準。

第二個信賴保護原則指的是，人民基於信賴政府所作出的安排和行為，若因法律突然改變導致人民權益受損，政府應予以保護，這與伍德伯里大法官提到的「固定」息息相關。試想，如果法律朝令夕改，人民原本因信賴法律所做的規劃，瞬間化為烏有，將使社會陷入動盪不安的氛圍，因此法律的穩定有其重要性。

最後一個法不溯及既往原則，則是一個新訂定的法律，只對訂定之後的事件產生法律效果，法律訂定之前發生的事件，原則上不得回頭適用。法不溯及既往也是文明社會的重要原則之一，如果新法律能輕易對之前發生的事件生效，則人民將一直處在不安定狀態，不知道何時政府會來個回馬槍，對社會秩序將產生不良影響。

伍德伯里大法官的名言強調法安定對於建構文明社會的重要性，但這不代表法律就無須與時俱進。伍德伯里從1845年開始擔任大法官，當時的美國南方仍存在奴隸制度，他即主張禁止繼續引進奴隸，並應透過國會立法改變美國對個人權利的侵害。1860年亞伯拉罕·林肯當選總統，並結束南北戰爭，最終在憲法第十三修正案廢除奴隸制。

在憲法第十三修正案通過前，原本的美國憲法中並未提到奴隸（Slave）或奴隸制（Slavery）一詞，但以自由人民（Free Person）和其他人民（Other Person）做出區隔，實際上是默許奴隸制的存在。法安定性原則不代表法律就不需變動，既便是守護人民基本權利的憲法，也有須修正的時候，但一個朝令夕改的法律制度，也無法提供人民安定的生活。

利瓦伊·伍德伯里大法官小檔案（整理自Wiki）

利瓦伊·伍德伯里（Levi Woodbury）（維基共享）

利瓦伊·伍德伯里（Levi Woodbury），1845年由美國前總統波爾克（James K. Polk）提名為最高法院大法官，並任職至1851年結束，為民主黨人。在擔任大法官前，伍德伯里曾任美國海軍部長、新罕布夏州州長、美國財政部部長、參議院議員等多項政治職位，1848年曾在民主黨全國代表大會獲得總統提名，政治經歷豐富。

本文經授權轉載自法操 【大法官的一句話】利瓦伊·伍德伯里：「有固定、明確、統一的法律是區別文明和野蠻社會的特徵。」

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