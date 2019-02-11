法操》【大法官的一句話】約翰·馬歇爾·哈倫二世：「一個人的粗話，是另一個人的詩詞。」

按照挑釁言論的定義，必須是以激怒他人，來煽動立即破壞和平的行為，同時從一般人的角度來看，會認為這種言論很可能引起暴力。最後，這個言論必須是針對特定聽到的人，直接的人身侮辱。

圖：一人畫畫研究室 One man studio

法操司想傳媒

「一個人的粗話，是另一個人的詩詞。」 One man’s vulgarity is another man’s lyric.

這句名言出自前美國最高法院大法官約翰·馬歇爾·哈倫二世（John Marshall Harlan II），他在著名的科恩訴加利福尼亞州案（Cohen v. California）中擔任判決文主筆，並寫下這句名言維護言論自由。

1971年的科恩訴加利福尼亞州案，故事主角科恩1968年在洛杉磯法院法庭外的走廊上，穿了一件印有「Fuck The Draft（徵兵）」的夾克，而遭到逮補。他被依加州刑法（California Penal Code）第415條規定：「禁止惡意、故意的作出擾亂社區和人民安寧、和平的冒犯行為。」並因此入獄30天．

科恩之所以這麽做，是為了抗議當時美國參與越戰的行為，但上訴後法院仍維持原判決，於是這個案子就這樣一路到了最高法院。哈倫二世大法官認為，科恩穿著帶有標語的夾克，實際上是一種「言論」的表現，因此在美國憲法第一修正案的保障下，須從言論自由的角度，來檢視這個案子。

美國憲法第一修正案保障人民的言論自由，但「Fuck The Draft」是否在保障的範圍？哈倫二世大法官比較了1942年的查普林斯基訴新罕布夏州案（Chaplinsky v. New Hampshire）的判決，而這個判決認為挑釁的言論（Fighting Word）並不受到保護。

按照挑釁言論的定義，必須是以激怒他人，來煽動立即破壞和平的行為，同時從一般人的角度來看，會認為這種言論很可能引起暴力。最後，這個言論必須是針對特定聽到的人，直接的人身侮辱。哈倫二世大法官認為，「Fuck The Draft」並沒有符合「直接對視聽者的人身侮辱」這個條件，因此不屬於挑釁言論的範疇。

而加州刑法這項規定，哈倫二世大法官也認為是有問題的。首先，擾亂安寧、和平的冒犯行為究竟有哪些，一般人民很難知道標準，違反明確性。再來，加州是否能用擾亂安寧、和平的理由，就禁止人民作出冒犯行為？哈倫二世大法官認為，仍然必須檢視這樣的行為或言論，是否就會產生立即危險的後果，否則沒有理由處罰人民。

前美國最高法院大法官約翰·馬歇爾·哈倫二世（John Marshall Harlan II）（維基共享）

說到這裡，其實可以想想，「Fuck The Draft」或許對某些人聽起來是髒話、辱罵，但科恩並非針對某個人進行人格侮辱，而是對政治的公開批評，若動用刑法來處罰，似乎過於嚴苛。

因此，現在就能理解寫出這句名言的原因，一個看似粗話的言論，對其他人來說，很可能是有意義的，這其實是相當主觀的事情。「Fuck The Draft」可以看成是髒話，它也可以是刺激想法、政治交流的發聲方式。若是讓這種主觀評價交由政府來判斷，並賦予懲罰的權力，是對憲法第一修正案嚴重的侵害

這個判決對言論自由的保障有重要的影響，不過當時其實是呈現5：4的票數，顯示大法官之間還是有所拉鋸。不過，哈倫二世大法官判決中的一句話，也相當值得省思：

That the air may at times seem filled with verbal cacophony is, in this sense not a sign of weakness but of strength.

意思是說，當空氣中充滿著吵雜的人聲，這並非軟弱，而是一種力量的象徵。正因為每個人都能自由表達想法，或許有些話聽起來如噪音般的刺耳，但這些意見交流與發聲，都是活絡言論和社會運作的象徵。

約翰·馬歇爾·哈倫二世大法官小檔案（整理自Wiki）

約翰·馬歇爾·哈倫二世（John Marshall Harlan II），1954年由前美國總統艾森豪任命為大法官，任期為1955年至1971年。哈倫二世被認為是保守派立場，他認為司法權力應有所限制，且最高法院不應是改革運動的避風港。他的祖父約翰·馬歇爾·哈倫也曾是美國最高法院大法官。

本文經授權轉載自法操 【大法官的一句話】約翰·馬歇爾·哈倫二世：「一個人的粗話，是另一個人的詩詞。」

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