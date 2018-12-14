法操》【大法官的一句話】瑟古德·馬歇爾：「因為這是你的國家，當你看到不公平的事，就應該大聲說出來！」

這句正義凜然的名言，由馬歇爾大法官口中說出，一點也不為過，因為他畢生都努力為種族平等奮鬥，這也使他成為美國第一位擔任大法官的非裔美國人。

圖：一人畫畫研究室 One man studio

法操司想傳媒

「因為這是你的國家，當你看到不公平的事，就應該大聲說出來！」

Where you see wrong or inequality or injustice, speak out, because this is your country.

這句名言出自前美國最高法院大法官瑟古德·馬歇爾（Thurgood Marshall），他在一次對美國維吉尼亞大學畢業生的演講中，給他們這樣的建議，同時也體現馬歇爾大法官一生對公平正義的態度。接著這句話，後面他還說到：

“This is your democracy. Make it. Protect it. Pass it on.”

因此，若完整表達這句話，是正因為這是你的國家，所以當看到不公不義的事，每個人都應勇於指正錯誤，這樣才能保護和延續這個國家所擁有的民主價值。這句正義凜然的名言，由馬歇爾大法官口中說出，一點也不為過，因為他畢生都努力為種族平等奮鬥，這也使他成為美國第一位擔任大法官的非裔美國人。

在擔任大法官之前，馬歇爾就曾以律師身份為全國有色人種協進會（NAACP）工作，並主打為有色人種辯護的案件，贏得多場勝利。1940年，馬歇爾以錢伯斯訴佛羅里達州案（Chambers v. Florida）打進最高法院，該案事實為錢伯斯等四名非裔男子，被控謀殺一名白人而判處死刑。

本案最高法院認為，警方不允許被告對外與任何人接觸、未告知被告緘默權、未符合提審規定等行為，已違反正當程序，因此判決錢伯斯勝訴。這起案件成為最高法院重要的里程碑，對刑事訴訟正當程序的要求產生重要影響，更重要的是，在尚有種族隔離政策的1940年代，這個勝訴判決對馬歇爾意義重大。

1950年，馬歇爾擔任斯韋特訴佩因特案（Sweatt v. Painter）的律師，這起案件當事人斯韋特原申請德州大學法學院就讀，卻因非裔美國人身份遭拒。之後，雖然德州另外成立「南德州大學」供非裔學生就讀，最高法院以9：0壓倒性票數認為，南德州大學無論在師資設備、傳統聲譽、畢業生發展等方面，都無法與德州大學法學院比擬，因此違反憲法保護的實質平等。

1954年，馬歇爾可說是迎來具劃時代意義的一戰，也就是布朗訴托皮卡教育局案（Brown v. Board of Education of Topeka）。本案當事人布朗的女兒因堪薩斯州的法律規定，而遭當地白人小學拒絕入學，僅能就讀位置更遠的黑人小學。但在公布最高法院判決前，必須先談一下1896年的普萊西訴弗格森案（Plessy v. Ferguson）。

前美國最高法院大法官瑟古德·馬歇爾（Thurgood Marshall）。（美聯社資料照）

相信讀者一定聽過，美國曾有不同人種必須坐在不同車廂的故事，本案就是針對這種法律規定上訴。然而，最高法院認為白人車廂和有色人種車廂並無不同，因此判決種族隔離並沒有違反憲法平等權，使得「隔離但平等」的原則成為先例。這也能說明，為何在1950年的斯韋特案中，法院審酌的是兩所學校的現實條件差異，而不是「種族隔離」這件事本身。

回到布朗案，馬歇爾這次針對「種族隔離教育」本身，是否違反憲法第十四修正案平等權進行激烈攻防，最高法院也在充分協調下，最終達到9:0的共識。最高法院認為，即便種族隔離教育在表面、客觀條件上看起來平等，但實質上仍會造成無形的不平等存在，尤其隔離教育對中小學生會產生低人一等的自我認同，這會影響學生將來的成長和發展。

因此，最高法院判決，種族隔離教育本身就是一種不平等，違反憲法保障的平等權，公立中小學應全面停止種族隔離政策，有色人種小孩得以進到白人小學就讀。這個判決一出來，推翻過去先例，並對當時美國社會產生重大影響，也開啟各領域種族隔離政策的訴訟案件，並成為往後黑人民權運動的重要指標。

看了這麼多馬歇爾辯護過的案件，再回到這句名言，相信讀者們會同意，他確實是親自實踐這句名言的精神。面對社會上的不公平，馬歇爾大法官不僅是大聲說出來，還透過法律一一解決它！

瑟古德·馬歇爾大法官小檔案（整理自Wiki）

瑟古德·馬歇爾（Thurgood Marshall），1967年由詹森總統提名，在1967年至1991年擔任美國最高法院大法官，是第一位擔任大法官的非裔美國人。曾任美國全國有色人種協進會首席律師，1965年至1967年曾擔任美國聯邦檢察總長。

本文經授權轉載自法操 【大法官的一句話】瑟古德·馬歇爾：「因為這是你的國家，當你看到不公平的事，就應該大聲說出來！」

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