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法操》【大法官的一句話】休戈·布萊克：只有自由而不受牽制的新聞，才能有效揭露政府。

新聞自由為何如此重要？對台灣民眾來說，或許不以為然，尤其是一打開電視看到行車紀錄器、抄PTT的新聞，大概會認為就是太過自由，才會形成媒體亂象。不過，假設今天媒體受政府事前審查，所有對政府不利的內容都將被掩蓋，人民就無從得知政府為非作歹的惡行。
作者： 法操FOLLAW
2017-10-30 14:13
 | 2017-10-30 14:13

文／法操司想傳媒

「只有自由而不受牽制的新聞，才能有效揭露政府。」

Only a free and unrestrained press can effectively expose deception in government.

這句話是由美國大法官休戈·布萊克（Hugo Black）在一意見書寫下的名言，顯示只有在新聞自由受到充分保障下，才能發揮它身為「第四權」監督政府的功能，而無論在我國和美國，新聞自由皆是受到憲法層級的保護，顯示它的重要性。

休戈·布萊克原是一位於阿拉巴馬州的執業律師，和路易斯·布蘭迪斯一樣，同樣為當時的弱勢團體、勞工積極發聲，成為大法官後，也以自由派立場捍衛人民自由的權利。

這句名言，出自美國1971年著名的「五角大廈文件案」。當時的紐約時報刊登一份《美國越南政策決策過程史》的文件，是由前國防部分析師丹尼爾‧艾思伯格（Daniel Ellsberg）從五角大廈洩出關於越戰的機密文件，震驚全美。當時的美國總統尼克森，動用司法部以禁止紐約時報繼續登載，紐約時報於是上訴至最高法院。

在此案中，大法官對新聞自由的看法各有不同，而休戈·布萊克堅決表明捍衛美國憲法第一修正案的立場，無論是在任何時間、對任何議題，政府都不得以任何方式對媒體進行事前審查。當政府能在特別情況下限制媒體，將會使第一修正案所保障的新聞自由受到破壞，也是對人民「知的權利」的侵害，而這份文件確實揭露美國政府對越戰的態度，與恣意放任美軍於越南狂轟濫炸等駭人資訊。

美國憲法第一修正案內容：

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

國會不得制定相關法律來限制：創立宗教或禁止信教自由；限制言論自由或出版（新聞）自由；或剝奪人民和平集會，以及向政府請願的權利。」

在政府主張「國家安全」與媒體「新聞自由」的對抗下，美國最高法院最後以6比3合議紐約時報勝訴，並提出，若政府要對媒體作出事前限制或審查，必須負擔最高的舉證責任，證明文件的揭露會造成國家無可挽回的重大傷害，否則事前審查就是違反第一修正案的意旨。

新聞自由為何如此重要？對台灣民眾來說，或許不以為然，尤其是一打開電視看到行車紀錄器、抄PTT的新聞，大概會認為就是太過自由，才會形成媒體亂象。不過，假設今天媒體受政府事前審查，所有對政府不利的內容都將被掩蓋，人民就無從得知政府為非作歹的惡行，在法操之前寫過《我只是個計程車司機》的影評中，正因為德國記者盡守揭露資訊於人民的職責，才得以使光州事件受到國際矚目。

新聞人有其應遵守的倫理和規範，身為觀眾也應具備媒體識讀能力，避免媒體亂象和劣質新聞的惡性循環，才能使憲法所保障的新聞自由發揮它的價值。

休戈·布萊克小檔案（整理自維基百科

休戈·拉斐特·布萊克（Hugo Lafayette Black，1886年2月27日－1971年9月25日），曾於1927年到1937年擔任美國民主黨阿拉巴馬州參議員，受羅斯福總統任命，1937年至1971年擔任美國最高法院大法官，在任34年，共經歷6任總統任期。

身為自由派大法官，休戈·布萊克曾說過「憲法是我的法律聖經」，堅定自己對憲法、基本權利和正當程序的解釋觀點，曾參與過1953年布朗案、1962年貝克案、1964年《紐約時報》案、1996年米蘭達案等重大案件，常被認為是20世紀最有影響力的最高法院大法官。

參考資料：

1.雨果·布萊克-華人百科

2.美國民主基本文獻：《紐約時報》公司訴美國案

3.美國憲法第一修正案

本文經授權轉載自法操：【大法官的一句話】休戈·布萊克：只有自由而不受牽制的新聞，才能有效揭露政府。 

法操FOLLAW

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