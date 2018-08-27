法操》【大法官的一句話】索尼婭·索托馬約爾：法官的任務不是創造法律，而是去適用法律。

事實上，法官能否作出好的法律解釋，是相當重要的課題。在我國，當立法品質不佳，或是無法解決問題時，法官可透過基於立法目的的擴張解釋、限縮解釋等方式，在不僭越立法權的前提下，使法律能更貼近現實社會的需要。

◎法操司想傳媒

「法官的任務不是創造法律，而是去適用法律。」 The task of a judge is not to make law, it is to apply the law.

這句話出自現任美國最高法院大法官索尼婭·索托馬約爾（Sonia Sotomayor），她在2009年時，被歐巴馬總統提名為最高法院大法官，她並在參議院議員詢問她的理念時，說下這句話，以表示自己「忠於法律（fidelity to the law）」的承諾。索尼婭的上任，不僅成為美國史上第三位的女性大法官，還是首位拉丁裔的大法官呢！

若解讀這句話，可以看到索尼婭大法官嚴守憲法權力分立的原則，也就是法官適用法律的司法權，不應僭越制定法律的立法權，制定法律應該是國會的任務，而不是法官。索尼婭大法官說到，她所做過的判決，皆忠實反應先前法院作過的判例，並都是在國會所制定的法律下，解釋並適用法律。

索尼婭大法官的話雖然簡單，卻有它的重要性存在。試想，如果法官能在個案中創造法律，司法的權力將過於擴大，人民對法官的判決，也將變得無所適從。然而，法官也不僅是單純的適用法律，還須衡量每個個案的事實，以及必要時，透過解釋法律的方式解決問題。

事實上，法官能否作出好的法律解釋，是相當重要的課題。在我國，當立法品質不佳，或是無法解決問題時，法官可透過基於立法目的的擴張解釋、限縮解釋等方式，在不僭越立法權的前提下，使法律能更貼近現實社會的需要。至於遇到有違憲疑義的法律，就輪到由有權解釋憲法、統一解釋法令的大法官來把關了。

回到索尼婭大法官，她出身於紐約市的布朗克斯（Bronx）貧民區，這裡居住許多和她同樣是拉丁裔和非裔的居民，同時也是早期犯罪率相當高的地區。即便出身貧寒，索尼婭靠著自己的努力，從耶魯大學法學院畢業後，最終走進最高法院的殿堂，這也是談到自己的判決時，她認為自己的人生經歷，能更有助於傾聽和理解當事人的處境。

由歐巴馬提名的索尼婭大法官，在立場上也屬於偏向自由派。以2012年的全國獨立企業聯盟訴西貝利厄斯案（National Federation of Independent Business v. Sebelius）來說，此案討論的是，由歐巴馬簽署著名的平價醫療法案。包括索尼婭在內的大法官以5：4的票數，支持全美國人強制購買醫療保險的法案不違憲。

另一個2012年的亞利桑那州訴合眾國案（Arizona v. United States）中，索尼婭大法官同樣站在多數方，以5：3的票數，擋下亞利桑那州的一個反移民政策法案。這個法案規定，所有的移民都須隨身攜帶可以證明身份的文件，否則警察有權將他們逮補。多數意見雖擋下移民未隨身攜帶證件即為犯罪等條款，但還是保留警察可以在合理懷疑下，檢查移民的身份。

在甘迺迪大法官退休後，美國最高法院大法官的勢力，在川普執政下可預見的將向右傾。身為自由派的索尼婭大法官，我們期待她在未來的時間，能持續以自身的經驗和歷練，作出更多忠於信念的判決！

索尼婭·索托馬約爾大法官小檔案（整理自Wiki）

索尼婭·索托馬約爾大法官。（維基共享）

索尼婭·瑪麗亞·索托馬約爾（Sonia Maria Sotomayor），出生於1954年6月25日，2009年5月26日，獲得美國總統歐巴馬提名為最高法院大法官，並在美國參議院以68票贊成、31票反對下通過，成為美國第三位女性大法官，以及首位拉丁裔大法官。

本文經授權轉載自法操 【大法官的一句話】索尼婭·索托馬約爾：法官的任務不是創造法律，而是去適用法律。