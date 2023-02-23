自由開講》轉型正義朝野都有不可迴避的課題

邱志偉

二二八即將到來，由於新任台北市長和二二八家屬會面相關新聞浮上檯面，讓二二八以及轉型正義的問題，再次進入大眾視野中。但我們可以靜心思考，眼下各界是否真心願意處理轉型正義的問題，特別是白色恐怖及威權時期的加害者問題，不能繼續選擇迴避。我們不能再讓威權遺緒的種種歷史傷痛，繼續停留在只有受害者，但沒有加害者的荒謬之中。特別是民進黨執政即將進入第七年，我們該如何處理威權時期的不義遺址，相關政治檔案如何更完整的揭露，這些事情不單是歷史問題，甚至是影響我們對抗外敵入侵的國安大事。

首先，我們還是必須面對國民黨在轉型正義中的荒謬，以及對歷史記憶的針對性空白。就以二二八事件中蔣萬安角色來說，在參選台北市長時拋出中正紀念堂轉型的可行方案，這對轉型正義來說深具重要意義，但卻疑似因為黨內有人反對而作罷。但國民黨必須在轉型正義課題上，特別是在威權時期蔣家所犯下的過錯，要正視領導者的責任。特別是這些傷痛，純然都是領導者基於其統治利益，為維繫蔣家的黨國政權，而對人民的政治迫害。國民黨豈可同時向二二八家屬致歉，卻又一面緬懷兩蔣，持續逃避面對領導者的責任呢？

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就拿過去3年來的疫情來說，國民黨始終緊追不捨陳時中部長，甚至是蔡總統或陳建仁院長在疫情的責任，指控政府是「殺人犯」等，種種荒謬又離譜的說法。假設真如國民黨所言，蔡總統或陳部長在防疫上是殺人兇手，請問他們有刑法上規定最基本的「殺人故意」嗎？若連沒有任何有意為之的人，都可以稱為殺人兇手，那麼在蔣介石手上多次親批「應即槍決可也。」、「此人為何不槍決」、「凡判處十二年以上一律改處死刑」又是什麼？更不用說扮演蔣介石情治特工領導者的蔣經國，國民黨始終不願面對這些問題。

新任台北市長和二二八家屬會面相關新聞浮上檯面，讓二二八以及轉型正義的問題，再次進入大眾視野中。但我們可以靜心思考，眼下各界是否真心願意處理轉型正義的問題，特別是白色恐怖及威權時期的加害者問題，不能繼續選擇迴避。（本報資料照）

若蔣市長是蔣家之後，這些問題，台北市政府能力所及，是否也應該坐下來，靜心和文化部共同面對處理呢？我們也希望都已經過了這麼多年，在蔡政府幾年努力之下，皆盡可能還原威權時期的判決、公文、歷史資料，國民黨是否能願意面對威權時期真兇的問題了？ 最近在游錫堃院長的努力之下，成立立法院「未來國會願景規劃諮詢委員會」並提出多個立法院可以轉型遷建的場址。以現在所屬距離總統府、行政院最近，也和現在立法院相距不遠的中正紀念堂，應當是最該被優先討論的場址。該處場地最大，同時也能兼容並蓄的保留威權時期的反省文物或說明，這對國會來說也有重要的意義，我期盼台北市政府能盡早和中央政府以及立法院進行對話，力促中正紀念堂轉型工程，不要再停留為空中樓閣。

最後，我也要懇切的呼籲政府，民進黨再次執政已將邁入第七年，多年來我們不斷呼籲的轉型正義問題，還原歷史真相，追究加害者責任等等，是否做的足夠？追討國民黨黨產上，進度能否加快，歷史不義遺址的處理，威權象徵清除做了多少？專責機關解散後，相關事項的進度追蹤等。上述有許多事情，執政者才有能力進行，我們現在執政，必須對得起歷史，對得起長年我們的支持者，我希望相關工作務必要加速。

更重要的是，許多政治檔案條例的公開，釐清威權時期許多迫害人民的角色，尤其有許多人在民主時代後，轉向成中共協力者，這些事項對台灣的國安影響重大。政府必須加快速度，找出真相、追究責任。轉型正義是個沉重的課題，唯有儘早執行，讓歷史真相還原，把事實釐清，我們才能深化民主，同時也讓國家更安全。

（立法委員）

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