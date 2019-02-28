博硯「說」法》正義不是一種施捨

轉型正義確實是為了促進和解，但在和解之前我們必須先要抽絲剝繭找到我們不能和解的原因所在，而不是把問題掩蓋住，但是對國民黨某些人來說，或許發錢已經足夠了，就請你們閉嘴吧！這不是轉型正義，因為正義不是一種施捨。

胡博硯／東吳大學法律學系副教授

今天是2月28日，從李登輝前總統代表政府向國人道歉，將這一天訂為和平紀念日後，每年到了這一天，政府與民間團體舉辦的追思或者紀念活動甚多，以不同的方式來紀念這個台灣歷史上悲傷的一天。但經過幾十年的紀念，台灣到底從這樣的悲情走出來了沒？很多人說沒有，沒有的原因歸咎於民進黨每年都把這個日子當作選票提款機來操作。不過，如果這樣的操作可以成功，想必在台灣民間是會有迴響的，才會有悲情牌可打的空間。

不知道其他民眾參觀的時候，看到血與淚的紀錄，還笑不笑得出來？（本報資料照）

那麼，國民黨為二二八做了什麼？或說反省了什麼？何以悲情牌可以奏效，國民黨卻提不了款？

今日馬英九前總統在臉書上面發表一段話：

這幾年出現一股逆流，也讓我感到難過與憂心。我們看到各地僅存的蔣中正總統銅像被部分人士打著「轉型正義」的旗號潑漆、斷首、破壞；也有人以「反日」之名，踹斷臺北市二二八紀念館外的和平柱；上個月我應喪家邀請赴台中出席二二八事件中人稱「抗暴戰士」黃金島老先生的告別式時，現場有幾位年輕人對我丟鞋、辱罵。這些行徑都已超越和平、理性與法治的界限，更不是愛與包容，只會散播仇恨，激化對立，撕裂好不容易癒合的傷口，對台灣造成二度傷害。 民進黨執政後，通過《促進轉型正義條例》成立促轉會，聲稱要以此找出二二八事件的真相與責任歸屬。但事實上，「二二八事件」和「白色恐怖」時期所涉及的轉型正義問題，二十多年來已經得到適當處理，大部分在既有的行政與司法體制內都已解決，民進黨政府另外再成立促轉會，結果卻變成了東廠打手，以轉型正義來搞政治鬥爭。蔡英文總統口口聲聲說「轉型正義是為了促進和解，不是為了挑起族群衝突」，但我們看到這些倒行逆施的措施，恰恰都是在撕裂族群，挑起仇恨，反而造成轉型不正義。

從馬前總統的這段話中可看出他認為目前不管「二二八事件」和「白色恐怖」時期所涉及的轉型正義問題都處理了，但是促轉會最近才進行第三波撤銷威權時期的判決，這批判決中有一位年僅26歲就被槍決的蔡炳紅先生，其老父一輩子都在為其清白而努力，但最終政府僅以補償了事，我不知道這個補償是不是就是馬英九總統所指的「已經得到適當的處理」。而何以蔡炳宏先生會被槍決，更與老蔣總統對於軍法審判的指揮監督，脫不了關係。

這樣的殺人兇手在很多人的心中都具有人神一樣的地位。對某些人來說，補償就是一種完善的處理方式，至於追兇，得到的答案是－讓這段悲傷的歷史過去吧！

目前促轉會還緊緊處理的不當判決撤銷問題，但當年在白色恐怖期間被沒入的財產沒有處理？而銅像的問題，在處理上也非常的棘手。更別說不管是二二八或是白色恐佈，當年的加害者尚無人為此付出應有的代價，當年這些人以審判叛亂犯建功立業，甚至昧著良心最出判決，最終卻不需要付出任何代價，馬總統一句「已經得到適當的處理」是不能被接受的。

轉型正義確實是為了促進和解，但在和解之前我們必須先要抽絲剝繭找到我們不能和解的原因所在，而不是把問題掩蓋住，但是對國民黨某些人來說，或許發錢已經足夠了，就請你們閉嘴吧！

這不是轉型正義，因為正義不是一種施捨。

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