博硯「說」法》轉型正義不能半途而廢

立法院即將休會，但目前審查中的《促進轉型正義條例》卻未能排上議程，蔡英文總統於昨日的談話中也提及了轉型正義條例進早通過的問題，這次民進黨還會是放羊的小孩嗎？

胡博硯／東吳大學法律系副教授

今天是蔡英文總統就職滿一週年的日子，對照去年的歡欣鼓舞，一年之後蔡總統的民意調查來到了低點。

從在野黨轉變角色成為執政黨，承擔國家的發展責無旁貸，同時還必須回應當選前後所作出的政治承諾，這不是容易的事情，但回顧這一年來，有多少髮夾彎的決定掩蓋了總統的正面政績。

有人說股市上萬點值得慶祝，但青年就業狀況卻持續低迷；有人說總統向原住民的道歉是劃時代的行動，但原住民傳統領域的劃設卻成為了原住民團體與政府決裂的關鍵。去年在就職典禮上獻唱的巴奈，現在還在凱達格蘭大道上抗爭。

去年在就職典禮上獻唱的巴奈，現在還在凱達格蘭大道上抗爭。（記者吳柏緯攝）

民進黨政府上任之後，從八年的在野黨轉變成完全執政的執政黨，看來似乎有點適應不良，相較於新手總統，新國會的第三個會期已接近結束，這屆國會精英輩出，於此前的立法院相比，立法委員更勤於問政。但這一年來我們的印象始終只停留在衝突與辱罵，少數可以讓民眾印象深刻的成果，卻是爭議甚大的「一例一休」。而缺少轉型正義上位法規的不當黨產清理，一年下來卻是事倍功半。

深究其因，常被譏為行政院立法局的立法院，一年來不但成果不彰，也顯得左支右絀，之所以落得如此尷尬的局面，主要在於行政團隊缺乏信心，且施政缺乏說服力，而過分顧慮執政立場，也使得多項選前的政見最後都面臨髮夾彎的指責。

常被譏為行政院立法局的立法院，一年來不但成果不彰，也顯得左支右絀，之所以落得如此尷尬的局面，主要在於行政團隊缺乏信心，且施政缺乏說服力。（中央社）

以轉型正義為例，在過去民進黨執政時期就有許多相對應的措施，例如以司法途徑追討不當黨產，二二八以及白色恐怖的賠補償也是民進黨上次執政的成果。但轉型正義是民主法治國家對於過去非法治狀態下所造成的不公義、對人權的壓迫，在各種面向上的改正、道歉與補償。依據目前審查中的《促進轉型正義條例草案》第二條之規定，轉型正義的目標有四，分別為：

一、開放政治檔案；二、清除威權象徵、保存不義遺址；三、平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解；四、處理不當黨產。

如果不儘早通過該條文，滿街銅像的問題，就可能隨時面臨挑戰；司法不法的平復若未能早日完成，當事人將日漸凋零。缺乏對真相的了解，就永遠也無法談原諒。只是，立法院即將休會，此一條例卻未能排上議程，如此一來不免令人焦急。

蔡英文總統於昨日的談話中也提及了《轉型正義條例》應儘早通過，這次民進黨還會是放羊的小孩嗎？