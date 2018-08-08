博硯「說」法》我們不知道的事情還多得很呢

廣告被下架了，這並不讓人意外，因為該大賣場處理該廣告與他們處理勞資爭議的態度如出一轍，那麼台灣人民呢？也要讓這些故事也下架嗎？

胡博硯／東吳大學法律學系副教授

一支賣場因應中元普渡的廣告成了社會關注焦點，因為該廣告疑似影射了陳文成案。

陳文成，台大畢業，任教美國卡內基美隆大學的年輕數學家，在美期間長期關懷台灣，並且積極參與海外同鄉活動，曾捐款給《美麗島雜誌》。1981年，陳文成31歲，攜妻小自美國返台探親，警備總部於7月2日一早從陳文成家中帶走他，隔日，陳文成陳屍台灣大學研究生圖書館旁。

陳文成案當時震驚海內外，同時引起美國政府介入調查並關注台灣人權狀況，對台灣後續民主運動發展影響深遠，當時警方宣稱死因是意外墜樓，然而真相至今未明。經過三十年的時間，即使台灣已經走上民主社會之路，甚至政黨也數次輪替，但這些逐漸被遺忘的故事，到現在都還沒有找到真相。這支廣告的推出，迅速得到迴響，陳文成案也再度被台灣社會討論。1981年案件發生後，檢警的調查結果並沒有被家屬和社會大眾接受，2009年高檢署雖重啟調查，但最後也是不了了之，在促進轉型正義委員會成立之後，這樣未解的難題就成為了該會的任務之一。

一支賣場因應中元普渡的廣告成了社會關注焦點，因為該廣告疑似影射了陳文成案。（翻攝自Youtube）

即使各界對於轉型正義存在有很多的雜音，但是「平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解」應該是立法過程當中藍綠都有共識的一部分，所以才會有《促進轉型正義條例》第六條的規定：針對威權統治時期，違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則所追訴或審判之刑事案件，應予重新調查。

而該會也早宣示過陳文成案、林宅血案等標靶性案件將成為該會的努力目標。不過，該調查的並不只有這些結果未明的案件，還有很多受害者尚背著軍法判決的不名譽，甚至被沒入的財產至今也沒有得到賠償。例如當年與施明德同案的郭哲雄。18歲時被以《懲治叛亂條例》第二條之一判處12年；連帶父親贈予高雄市大勇路上的兩棟房子也被沒收。這些故事我們都不清楚也不明瞭，促轉會必須要透過清查的過程，讓當事人得到公道，也讓社會大眾與我們的下一代得到教育。

在《少了一個之後—孤軍》紀錄片首映會上，海軍司令黃曙光上將公開向黃國章的母親陳碧娥鞠躬道歉。（本報資料照）

除了已在進行調查的案件，軍冤的問題最近也在黃國章事件的紀錄片《少了一個之後─孤軍》上映後，這個引發軍中人權改革的關鍵案件，也重新於台灣社會的記憶中被挖掘出來。1995年6月9日，停泊在左營軍港的海軍南陽艦準備出港執行偵巡勤務之際，於該艦服役的二兵黃國章撥電話回花蓮縣老家，向母親陳碧娥求救，因為「軍艦離港後會有人對我不利」，之後黃國章因不明原因落海，遺體被福建漁民打撈上岸，驗屍結果發現黃國章頭部插有鋼針及一個三角形銳器。這個案子因為2013年洪仲丘案之故，由行政院成立的軍事冤案委員會調查後交高雄地檢署重啟調查，然而卻由於追訴期限而無法究責，這個部分也必須要透過立法的方式來解決。

廣告從電視上被下架了，這並不讓人意外，因為該大賣場處理該廣告與他們處理勞資爭議的態度如出一轍，那麼台灣人民呢？也要讓這些故事也下架嗎？