博硯「說」法》萬事莫如冤案急

軍冤同時是許多民眾關心的議題，每每軍中有類似案件發生，民眾與媒體質疑法案跑到哪裡時，最容易得到的回答就是：先通過《促進轉型正義條例》，之後再來討論軍冤要如何處理。此時的大哉問就是：《促進轉型正義條例》呢？

胡博硯／東吳大學法律學系副教授

五年前驚動全台的洪仲丘案，導致軍法審判的廢除，也讓大家重新思考對於過往軍中所發生的冤案，是否應該有重新調查的機會。洪仲丘的姐姐洪慈庸當選立法委員後，也一直朝這個方向努力，相關的法律修正的條文也已提出，卻因執政黨態度不甚明確，所以到現在條文還躺在委員會中。

何以說執政黨的態度不甚明確？

軍冤同時也是許多民眾關心的議題，每每軍中有類似案件發生，民眾與媒體質疑法案跑到哪裡時，最容易得到的回答就是：先通過《促進轉型正義條例》，之後再來討論軍冤要如何處理。此時的大哉問就是：《促進轉型正義條例》呢？

這應該是民進黨政府上任要積極通過的條文吧！轉型正義的敵人就是時間，這句話大家朗朗上口。尤其去年八月通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，並且還成立了行政院不當黨產處理委員會，進行政黨、附隨組織及其受託管理人不當取得財產之調查、返還 、追徵、權利回復等事務。該會一年來進展也頗為順利，然而，由於缺乏促轉的母法，這個機關的決策常被譏為是鬥爭，在法律解釋上也屢屢發生爭議。因此，《促進轉型正義條例》的立法的重要性可見一斑。

這樣的認知不只有筆者有，民進黨內也有，該法已經在多個會期被列為優先法案，只是，被列為優先，是否代表可以順利通過呢？答案顯然不是，國民黨屢次丟出協商的要求，事實上都是緩兵之計。而民進黨在此時此刻大談要有共識，也是虛晃一招。

《促轉條例》在多個會期被列為優先法案，國民黨屢次丟出協商的要求，事實上都是緩兵之計。而民進黨在此時此刻大談要有共識，也是虛晃一招。（資料照，記者劉信德攝）

過去沒有共識的年改、前瞻都通過了，有大部分共識的《促轉條例》卻遙遙無期，令人無法想像。

日前，「台灣政治受難者關懷協會」理事長蔡寬裕先生，拜訪立法院各黨團，希望在今年能完成《促轉條例》的立法，否則將會有越來越多的冤案受害者抱憾而終。誠如大家所悉，轉型正義是一個跟時間賽跑的遊戲，同樣的，長年等待昭雪的冤案也必須要儘快解決，一味的等待，再度被傷害除了受害者家屬外，還有整個國家法治主義。