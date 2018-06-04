博硯「說」法》促轉會只是轉型正義的工程的開始而不是完結

從德國的經驗發展上來看，轉型正義的工作絕不會一蹴可幾，過程中會有許多抗拒與阻礙。但轉型正義是讓一個國家告別過去，走向未來很重要的關鍵。如果我們只是忽視、掩蓋，事情並不會過去，這種處理方式只是把時間延後。

胡博硯／東吳大學法律學系副教授

前幾天，行政院促進轉型正義委員會正式掛牌上市，眾多要員出席恭賀，好不熱鬧。不過，同時間也引來抗議人潮，國民黨籍市議員王欣儀及大安區里長等人發動「抗議黑機關掛牌」行動，在促轉會大門前嗆聲，要求促轉會搬離大安區。現場高喊「學習要安靜、生活要安寧、上學要安全」等口號。以所謂的「嫌惡設施」做為藉口進行抗爭。實際上，種種抗議之舉只是對於轉型正義的不情願，除此之外，也有國民黨人以錯誤的資料指出，當年德國處理東德共產黨係透過司法的手段確定其作為違憲政黨後，再來處理財產問題，以此來攻訐黨產會，但這種說法顯然是有誤會。

在德國歷史上曾經出現的共產黨頗多，而被德國聯邦憲法法院在1956年宣告違憲的德國共產黨（Kommunistische Partei Deutschlands），該政黨是1945年二次世界大戰結束後再度成立的新共產黨，曾參加西德大選並取得席次。而長期於東德執政的共產黨，其實不叫共產黨，而叫做「德國社會統一黨」（Sozialistische Einheitspartei Deutschlands），這個政黨在兩德統一後還是繼續存在，歷經數次改組與更名，目前名為德國的左翼黨，也有國會席次。同時間也有一個新的德國共產黨成立，只是尚不成氣候，所以我們在閱讀德國資料時，必須要稍微理解其歷史發展，否則很容易被混淆。

促轉會的成立，不代表工作的完成，實際上，工作是千頭萬緒，有待整理。（記者廖振輝攝）

而當初的東德執政黨－德國社會統一黨，由於執政期間黨國不分，利用執政地位取得的財產，在德國民主化後都被「審查東德政黨暨大型機構財產獨立委員會」（Unabhängige Kommission zur Überprüfung des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen der DDR），即俗稱的「德國黨產會」來追徵。

當然，一如前納粹份子被逮捕一樣，被追徵的財產也被藏匿或者變賣。因此，該會的工作不僅在德國境內執行，也到外國提起訴訟。而前述德國社會統一黨的繼承政黨也試圖提起憲法訴訟，但並沒有達到阻止效果。

從德國的經驗發展上來看，轉型正義的工作絕不會一蹴可幾，過程中會有許多抗拒與阻礙。但轉型正義是讓一個國家告別過去，走向未來很重要的關鍵。如果我們只是忽視、掩蓋，事情並不會過去，這種處理方式只是把時間延後。就像有些人會牽扯日治時期一樣，因為在二次戰後結束或日本統治結束後，我們並沒有去面對歷史，甚至在新的威權統治下，也不可能認真面對過去的不公義。

不過，促轉會的成立，不代表工作的完成，實際上，工作是千頭萬緒，有待整理，例如對於過往白色恐怖期間，受難者的權利回復，在促轉會成立前，政府只打算以補償方式處理，但當事人損失的財產等並未處理。而政治檔案公開的部分，目前雖有法律草案，但離法律的制定仍有一段很長的路要走。而原住民的轉型正義，不僅有專法的問題，目前《礦業法》等相關法律能否落實，也是需要關注的焦點，至於五年前引起萬人上街頭的軍冤問題，迄今也尚未落實對過去的案件的整理，這些問題都有待面對與解決。