自由開講》中國「一胎化」政策後遺未結 催生亂象又四起

曼琳

近日，中國大陸雲南省人類精子庫日前高調發出廣告宣傳，徵求大專以上學歷者或是在校生捐精，且宣稱每次成功捐獻後都將會補償100元人民幣，而3個月內完成8至12次捐精者，將可獲得4,500元人民幣的現金補貼，同時也引發浙江、陝西及湖北等地紛紛跟進倡議。

近年來為解決日益嚴重的老年化社會及出生率處於歷史新低位的問題，中共國務院17個部門聯合印發指導意見，從7個方面提出20項政策措施，敦促各地方政府要降低生育、養育及教育成本，並「大膽創新」，以增進人口增長，卻也因此肇生各地方政府不斷推出奇葩政策的亂象，如不久前四川宣布未婚生育合法化，讓未婚人士生育同樣享受已婚夫婦的生育保險及帶薪假等福利待遇，此種變相鼓勵未婚生育的政策同樣引來輿論譴責，而此次陝西省人類精子庫打著「有償捐精，無限光榮」的宣傳海報，呼籲素質高的年輕人應多進行捐精；對此，官媒解釋其目的「主要用於輔助生殖不孕不育的治療和科研」，是「讓愛傳遞」的良好行為，且表示每名志願者之精液最多只會使5名婦女受孕，且會斷絕捐精者與供精所生育後代的所有法律關聯，但此做法卻同時大大提高了近親結婚的風險，未來必將給中國社會帶來嚴重的「倫理問題」，不僅如此，為因應出生率連續多年下跌的危機，更有某些專家開始提出將適婚年齡從原先的22歲降至18歲，由此可見中共當前的低生育率問題極為嚴重。

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為解決日益嚴重的老年化社會及出生率處於歷史新低位的問題，中共國務院17個部門聯合印發指導意見，從7個方面提出20項政策措施，敦促各地方政府要降低生育、養育及教育成本，並「大膽創新」，以增進人口增長。（路透資料照）]

根據中共國家統計局報告中顯示，2022年中國總人口數減少了約85萬人，是自1961年中國大饑荒後首次出現的人口負增長現象，此歷史性轉折可能標誌著中國整體人口數將開始長期下降，加上近年疫情肆虐，又在中共當局施行錯誤的清零政策下，導致中國經濟收入大幅下降，政府債務激增，人口結構迅速邁入老齡化，且死亡率也寫下47年來的新高紀錄，同時間接公開打臉了疫情期間中共當局長期隱瞞的死亡率，在出生率及死亡率呈現極度反比的狀態下，未來中遠期中共整體所可能面臨的將是養老退休體系問題，然當前最先會遇到的便是勞動力短缺、工資隨之上漲等問題，而中國做為「世界工廠」的地位也勢必因勞動人口下降而受到動搖，因此中共當前急迫地推動各項催生政策，雖表明其已意識到低生育率問題所帶來的嚴重性，可追根究底造成如今局面的，無非亦是中共當局於1980年至2015年間實施嚴格的「一胎化」政策所造成的後果，後續雖在2016年全面開放二胎，2021年開放三胎，並推出各項措施鼓勵生育，可自2016年到2022年的7年間，中共總體出生率仍驟減了46%，顯然持續了近40年的獨生子女政策對此有非常大的影響，致使現今中國的人口出生率甚至比日本還低。

事實證明，一個錯誤的政策不僅比貪汙更可怕，其須承擔的後果更是難以估計，可儘管如今中國正在為實施了幾十年的「一胎化」政策付出代價，但為了在短時間拉高生育率，再次選擇實施一系列匪夷所思的催生政策，絲毫不顧慮後果，而重蹈覆轍的最後仍是廣大的中國社會百姓來承擔，現下中國可謂掉進了人口危機的深淵，其影響必定是全方位的，倘若中共當局再持續執迷不悟，只顧眼前不顧後果，將會對中國往後永續發展造成毀滅性影響。

（兩岸事務專題研究生）

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