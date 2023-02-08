健康醫療網》4原因使土耳其救援困難 北榮2醫護5小時內直奔機場自願參與救災！

土耳其與敘利亞交界處發生強震，傷亡情況相當嚴重，台灣接到消息後在第一時間伸出援手，派出第一批搜救團隊前往土耳其協助救災。

土耳其與敘利亞交界處發生強震，傷亡情況相當嚴重，台灣接到消息後在第一時間伸出援手，派出第一批搜救團隊前往土耳其協助救災。其中，台北榮民總醫院有2位醫護人員，接到消息後義不容辭自願參與搜救團隊。

土耳其與敘利亞交界處發生強震，傷亡情況相當嚴重。（法新社）

台北榮民總醫院副院長李偉強表示，醫護人員相當熱血，接到通知後不到5小時便到達機場準備前往土耳其。而曾經參與921救災的李偉強副院長也分析4原因，指出土耳其強震恐比想像中嚴重，更增加救援困難。

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土耳其強震災情嚴重 北榮2醫護參與救難隊

土耳其南部與敘利亞北部交界處，在當地時間2月6日清晨4點17分發生規模7.8的強烈地震，且凌晨4點28分、4點36分更出現強烈餘震，主震後總計共發生超過20次餘震。

當地餘震不斷，大量建築物倒塌，死傷消息不斷傳出。根據官方統計，土耳其、敘利亞兩國死亡總數已超過4000人，且數字仍在不斷攀升。

過去，台灣發生921大地震時，土耳其曾伸出援手，派員來台協助救災，而這次台灣也在接到土耳其強震消息後，於6日晚間十點派出搜救團隊，搭機前往當地協助救援。

北榮主治醫師王則堯、護理師楊淑娟前往土耳其參與救援行動。（北榮提供）

而台北榮民總醫院急診醫學部災難醫學科的王則堯醫師、楊淑娟護理師，在接到救難隊的徵召通知後便自願參與。李偉強副院長分享到，兩位醫護人員從接到通知到出發，大概不到5個小時，願意在這時候挺身而出，真的是相當不容易的事。

4因素使災情嚴重、救災困難 醫護提供2協助

台北榮總災難醫學科平時就有緊急救難相關的訓練，過去也曾派出醫療人員，參與海地震災、四川大地震等救災行動。

李偉強副院長表示，這次醫護人員參與救難隊，主要會提供兩大醫療協助，第一，配合當地執行救災行動，協助檢傷分類、鑑別等；第二，照顧所有救援團隊人員的健康、醫療需求，希望能協助當地第一時間的救援，並堅固團員安危。

這次土耳其強震災情相當嚴重，曾經參與921救災的李偉強副院長指出，強震發生當下是清晨，當地民眾都在室內，而且處於睡夢中，再加上當地建築多為磚瓦房，結構較不穩，現在仍有許多餘震發生，當地又面臨天寒地凍的惡劣天氣，土耳其強震恐比想像中嚴重。

此外，李偉強副院長也表示，上述提到的這4項因素，也增加了這次救援的困難。他特別提醒，參與救難隊的所有團員，在第一線協助土耳其當地救災外，一定也要注意個人安危。

而台北榮民總醫院醫療人員除了參與第一梯救難隊，急診部災難醫學科黃獻皞主任、蔡慧卿護理師也將參與第二梯救難隊，前往土耳其當地協助救災行動。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文 4原因使土耳其救援困難 北榮2醫護5小時內直奔機場自願參與救災！

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