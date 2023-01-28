博硯「說」法》穩定多於亮點的內閣改組

內閣雖改組，但多位部長留任，改組幅度不大。總統文稿中提到開創，內閣人事卻少了新鮮感與亮點，能否被民眾接受，頗有疑問。此次內閣改組也顯見目前陳仁內閣是以穩定為原則。只是民進黨若為未來執政著眼，在政務次長等職位就該任用較年輕的民意代表或政治幕僚，以培養未來的執政人才，否則在不久的未來，民進黨將會面臨人才斷層的窘境。

胡博硯／東吳大學法律學系教授

內閣改組的風聲傳聞已久，但只聞樓梯響。一直到農曆年前立法院通過總預算案後，蘇貞昌院長向蔡英文總統請辭後才塵埃落定。這個時間點看似延遲，但以通過總預算通過做為改組的時機邏輯上並不難理解。倘若不是如此，則新院長一旦上任，就馬上面臨總預算可能被撤回重編的困境。

事實上，執政黨在九合一選舉的失利是內閣改組主因，行政院政策是非戰之罪，從過往的經驗來看，行政院以改組因應新的政局是常態，2018年蘇上賴下就是一個例子。在國民黨執政時期也是如此，2014年地方選舉國民黨大敗後，江宜樺也辭職由毛治國接替。不過這四年來，蔡蘇體制其實相對穩定，或許與蘇貞昌院長的行事風格有很大關係，行政院在這四年間掌握很大的自主空間，這是我國憲法體制修改為雙首長制後，政局最為穩定的一段時期，就權力體制上而言，可以說這四年來院長絕非只是總統的執行長。但也由於蘇院長強悍的執政風格，與在野黨立委的衝突時有所聞，這同時也是民進黨執政上的負擔。

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陳建仁溫和的行事作風不同於蘇貞昌，接任閣揆或許有機會打開朝野僵局。（圖取自蘇貞昌臉書）

前副總統陳建仁接任行政院長則創下了我國政治史上首例，雖有連戰以副總統職位兼任行政院長的前例，但由於與我國憲政體制扞格，在當時造成很大的憲政爭議。由前任副總統組閣就沒有這樣的問題，陳建仁溫和的行事作風不同於蘇貞昌，或許有機會打開朝野僵局。諸多報導評論認為陳建仁從政時間並不久，其實訊息有誤，陳建仁於陳水扁總統任內已擔任過國科會副主委、主委，同時也是SARS時期時任衛生署署長，這段從政的經歷超過五年，與林全、江宜樺就任院長前的從政時間差不多，擔任部會首長的時間也與毛治國、陳冲相仿，絕非誤入叢林的小白兔。

不過，陳建仁副總統目前已71歲，與蘇貞昌四年前就任院長的年紀相仿，我國五院院長平均年齡仍超過70，與陳水扁、馬英九時代的院長平均年齡相比都略高。就內閣平均年齡來說，蘇內閣為60歲也是過去20年來少見的高，與世界各國相比更是如此。內閣的年輕化應該非常重要，因為民進黨不是只執政這一次，必須培養新血輪接棒。年輕化這一點，似乎在本次改組上看不出來，幾位此前就已傳言要入閣的人選，例如林右昌或是擔任總統府秘書長的林佳龍，雖然都較前任年經，但整體歲數差距並不大。

此外，院長副院長換人，但多位部長留任，改組幅度不大，總統文稿中提到開創，但內閣人事卻少了新鮮感與亮點，能否被民眾接受，頗有疑問。此次內閣改組也顯見目前陳仁內閣是以穩定為原則。只是民進黨若為未來執政著眼，在政務次長等職位就該任用較年輕的民意代表或政治幕僚，以培養未來的執政人才，否則在不久的未來，民進黨將會面臨人才斷層的窘境。

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