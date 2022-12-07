博硯「說」法》後蔡英文時代 民進黨需要的是穩定

賴清德副總統從四大公投到九合一選舉，只有正面加分而沒有損傷，就政治面上，或許是目前檯面上民進黨政治人物中，最適合擔任主席的人選。當然，賴清德副總統擔任主席的最大隱憂是，自己站上第一線，就沒有緩衝，一方面黨主席要面對的問題頗多，倘若處理失當，政治衝擊會直接襲來。

胡博硯／東吳大學法律學系教授

民進黨的黨決策機制並不是只有主席一人，還有中常會與中執會等機制。對於賴清德副總統來說，最重要的問題是當這位泛綠選民認定，未來2024的總統候選人擔任黨主席時，到底想要讓這個角色發揮怎樣的功能？而這個黨主席到底又要處理什麼事情？（本報資料照）

10天前，民進黨剛迎來創黨以來地方選舉最大的挫敗，黨內興起一片檢討聲浪或是積極尋找戰犯。依照民進黨黨章規定，黨主席原是由總統兼任，2018年也是因為地方大選失利，黨主席蔡英文下台，才有補選卓榮泰的情況。目前檯面上幾個人選中，各有其優缺點與自己的盤算。雖然也有其他人選浮出檯面，但若就在民進黨內的政治分量來看，焦點還是集中在三個人選身上：鄭文燦市長、林佳龍部長與賴清德副總統。

鄭文燦是最早傳出要出馬角逐黨主席的人選，儘管桃園輔選失利，卻是非戰之罪，而是大局使然，鄭文燦本人在桃園的執政還是很有口碑的。目前最大的障礙在於幾天之前他自己的碩士學位也因涉嫌抄襲被台大撤銷，雖然鄭文燦迅速道歉，但黨主席一職能見度頗高，以目前的社會氛圍來看，將造成一定的負面影響。因此雖有各派系的支持，但或許退居重要的二線職務反而才是優勢。

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另外一位呼聲甚高的候選人林佳龍，新北選舉失利原因並不在個人，在黨內最大的問題恐怕還是人和。對林佳龍來說，若有心角逐黨主席或許該和各派系坐下來談清楚，在秘書長與副秘書長、政策會執行長等重要黨職的組成上與派系進行人選協調。倘若由林佳龍擔任主席，未來國民黨若由侯友宜出馬選總統，林佳龍必須自己擔任攻擊手角色，才能延續之前的攻勢。

目前媒體也提到賴清德副總統親自出馬角逐黨主席的高度可能性，有論者認為這將導致憲政上的危機，而這樣的疑慮也確實存在。但蔡英文總統的任期僅到2024年的5月20日，即便黨的權力變動，總統的權限並不受影響，在政治學上總統可能提前跛腳，但在憲法的權力上並不會。也有論者提出萬一副總統兼任黨主席，在未來民進黨中常會內立院黨團報告、行政院官員列席等議程上，當黨主席做出黨的政策裁示時，「到底是備位的副總統要接受總統的領導，還是民進黨員、總統蔡英文要聽黨主席賴清德的指示？」不過，如果這理論成立，不要說是副總統兼任黨主席，任何人當黨主席都會有這個問題。在總統制國家當中，總統與立法權分立就該是憲法上的規範，最重要的政策權力來源還是總統，政黨只處理黨的決策問題。

此外，民進黨的黨決策機制並不是只有主席一人，還有中常會與中執會等機制。對於賴清德副總統來說，最重要的問題是當這位泛綠選民認定，未來2024的總統候選人擔任黨主席時，到底想要讓這個角色發揮怎樣的功能？而這個黨主席到底又要處理什麼事情？

總的來說，賴清德副總統從四大公投到九合一選舉，只有正面加分而沒有損傷，就政治面上，或許是目前檯面上民進黨政治人物中，最適合擔任主席的人選。賴清德副總統長期以來被外界認為班底小，反過來說也是優點，沒有自己特定的人馬，在未來的融合上問題較小。當然，賴清德副總統擔任主席的最大隱憂是，自己站上第一線，就沒有緩衝，一方面黨主席要面對的問題頗多，倘若處理失當，政治衝擊會直接襲來，例如未來不分區立委提名問題，就是各派系最在乎的事，這些問題也將連動到2024大選。但如今隨著政治情勢演變，賴清德副總統兼任主席看來是可能性較高的選項之一。

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