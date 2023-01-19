晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

健康醫療網》台灣市售螺螄粉皆走私！鈉超標恐引起高血壓、心臟病

中國小吃螺螄粉口味重鹹，吃太多恐引起高血壓與心臟病。
健康醫療網

健康醫療網

2023/01/19 12:34

中國小吃螺螄粉、黃飛紅麻辣花生因包裝涉及統戰，且為走私或虛報，被經濟部要求下架，引起民眾關注。到底什麼是螺螄粉？這是廣西柳州的風味小吃，湯底與配菜往往添加過多的鹽、味精、雞精等，高油高鹽，鈉含量高。許多研究報告顯示，高血壓、動脈硬化、冠狀動脈心臟病、中風，甚至是胃癌，都和鹽（鈉）吃得太多有關。

螺螄粉是廣西柳州的風味小吃，由米粉、酸筍、木耳、花生、油炸豆皮、黃花菜、青菜等配料及煮淡水石螺的湯水調合而成，最大的特色為其湯底帶有辣和腥的味道，口味重鹹。然而，酸筍與湯頭普遍鈉超標。

螺螄粉是廣西柳州的風味小吃，由米粉、酸筍、木耳、花生、油炸豆皮、黃花菜、青菜等配料及煮淡水石螺的湯水調合而成，最大的特色為其湯底帶有辣和腥的味道，口味重鹹。（維基共享）

「鹽」多必失

國健署資料表示，現代人過於喜愛重口味，導致吃入過量的鹽，使體內的鈉離子過多，因此在體內吸附大量的水份，導致血管內體液的增加，進而造成浮腫、水腫、血液量上升、血壓的升高、心臟負荷的加重以及腎臟水份排泄的困難。

同時，體内鈉太多也會造成鉀的流失，當體內的鉀不夠時，容易產生四肢無力、食慾不振、嘔吐、全身倦怠，甚至還會造成心律不整等的心臟疾病。因此有高血壓、心臟病或腎臟功能較差的人，鹽的攝取量應該要妥善控制。

每日食鹽不超過6克

衛福部建議，成人每日鈉總攝取量不超過2400毫克（即食鹽6公克），而一個人每日鈉的總攝取量=天然食物中鈉含量+加工食品與人工調味品中的鈉含量。大部分人以為只要做菜時少放點鹽就可以，其實烹調時的其他調味品中也可能含有不少鹽或鈉，加工食品裡亦有鹽或其他含鈉調味品的添加，一天累積起來很容易超標。民眾選擇包裝食品時，應詳細閱讀包裝上的營養標示，了解鈉含量。

外食健康飲食守則

１. 喝口味過鹹或是過於鮮甜的湯，可能會讓人不知不覺喝到許多鹽、味精或是其他含鈉的鮮味調味料。

２. 少碰餐桌上的鹽瓶、醬油罐，避免添加調味醤料。

３. 燙青菜少放肉燥或是醤油膏、或烹調不加味精等。

４. 減少使用速食麵調味包，從3分之1的調味包開始減少。

５. 洋芋片、玉米脆片、鹹酥捲餅、爆米花和堅果類等點心，常常添加了大量的鹽，應謹慎食用。

６. 加工蔬果汁大多摻有鹽調味，建議儘量選擇天然不添加人工調味的蔬果汁。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬 台灣市售螺螄粉皆走私！鈉超標恐引起高血壓、心臟病

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書