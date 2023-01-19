健康醫療網》台灣市售螺螄粉皆走私！鈉超標恐引起高血壓、心臟病

中國小吃螺螄粉口味重鹹，吃太多恐引起高血壓與心臟病。

中國小吃螺螄粉、黃飛紅麻辣花生因包裝涉及統戰，且為走私或虛報，被經濟部要求下架，引起民眾關注。到底什麼是螺螄粉？這是廣西柳州的風味小吃，湯底與配菜往往添加過多的鹽、味精、雞精等，高油高鹽，鈉含量高。許多研究報告顯示，高血壓、動脈硬化、冠狀動脈心臟病、中風，甚至是胃癌，都和鹽（鈉）吃得太多有關。

螺螄粉是廣西柳州的風味小吃，由米粉、酸筍、木耳、花生、油炸豆皮、黃花菜、青菜等配料及煮淡水石螺的湯水調合而成，最大的特色為其湯底帶有辣和腥的味道，口味重鹹。然而，酸筍與湯頭普遍鈉超標。

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螺螄粉是廣西柳州的風味小吃，由米粉、酸筍、木耳、花生、油炸豆皮、黃花菜、青菜等配料及煮淡水石螺的湯水調合而成，最大的特色為其湯底帶有辣和腥的味道，口味重鹹。（維基共享）

「鹽」多必失

國健署資料表示，現代人過於喜愛重口味，導致吃入過量的鹽，使體內的鈉離子過多，因此在體內吸附大量的水份，導致血管內體液的增加，進而造成浮腫、水腫、血液量上升、血壓的升高、心臟負荷的加重以及腎臟水份排泄的困難。

同時，體内鈉太多也會造成鉀的流失，當體內的鉀不夠時，容易產生四肢無力、食慾不振、嘔吐、全身倦怠，甚至還會造成心律不整等的心臟疾病。因此有高血壓、心臟病或腎臟功能較差的人，鹽的攝取量應該要妥善控制。

每日食鹽不超過6克

衛福部建議，成人每日鈉總攝取量不超過2400毫克（即食鹽6公克），而一個人每日鈉的總攝取量=天然食物中鈉含量+加工食品與人工調味品中的鈉含量。大部分人以為只要做菜時少放點鹽就可以，其實烹調時的其他調味品中也可能含有不少鹽或鈉，加工食品裡亦有鹽或其他含鈉調味品的添加，一天累積起來很容易超標。民眾選擇包裝食品時，應詳細閱讀包裝上的營養標示，了解鈉含量。

外食健康飲食守則

１. 喝口味過鹹或是過於鮮甜的湯，可能會讓人不知不覺喝到許多鹽、味精或是其他含鈉的鮮味調味料。

２. 少碰餐桌上的鹽瓶、醬油罐，避免添加調味醤料。

３. 燙青菜少放肉燥或是醤油膏、或烹調不加味精等。

４. 減少使用速食麵調味包，從3分之1的調味包開始減少。

５. 洋芋片、玉米脆片、鹹酥捲餅、爆米花和堅果類等點心，常常添加了大量的鹽，應謹慎食用。

６. 加工蔬果汁大多摻有鹽調味，建議儘量選擇天然不添加人工調味的蔬果汁。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬 台灣市售螺螄粉皆走私！鈉超標恐引起高血壓、心臟病

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