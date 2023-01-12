自由開講》台南防疫成果，日本貴客有目共睹

顧貯拳

隨著疫情攀至高峰，國內確診累積案例已到800多萬人，在這樣高成長，人人皆有確診高風險的時刻，如何照顧到每個人的健康與心情，並針對病情做最即時的溝通，便相當重要。台南市政府在去年已推出「台南快疫通」LINE@，針對防疫各種問題及時提供資訊回饋。

接著還有針對確診者的「健康共照雲」，讓確診者可以即時回傳各種病況，針對需求對症下藥，連日本名古屋日台青年交流會創辦者加藤秀彥都大讚台灣政府的用心。

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相較之下，台灣防疫至今還有許多縣市政府採取躺平姿勢，僅以傳統電話聯繫處理，面對新一波二次確診潮的來臨，各縣市政府是否應當向台南市取經，盡早開發好使用，且容易閱讀的app平台，合併先前傳統的電話或簡訊模式一起，這樣應該就能夠更加快速且即時的提供確診縣市民的需求。經過去年本土疫情的大爆發後，要趕快做新一步的技術革新，讓人民安心。

台南市政府在去年已推出「台南快疫通」LINE@，針對防疫各種問題及時提供資訊回饋。（圖：台南市政府提供）

像是台南市政府這次開發的智慧防疫系統「健康共照雲」，就是為舒緩最早本土疫情大爆發的時候，許多民眾都感到恐懼、慌亂紛紛打入防疫專線。但畢竟防疫專線人力有限，不是打不進去、就是有通話時間限制，但很多問題又往往不是短時間內可以解答，必須要耐心的說明，卻受限於傳統媒介增加民眾慌亂。但新型的科技app，可以打破電話或簡訊的科技限制，變成隨時可以回應的機器，不分晝夜都可以解答民眾問題，也能按問題的輕重緩急做分流，這是非常有效率的防疫方式。

這項防疫工具，不單只是安撫國人心情，針對國際旅客也會非常有效。因為多數國際旅客來台，萬一確診，或因為逗留時間較長方才確診，很難方便的還用普通電話通報，往往因此形成確診黑數。因此，我們必須要有更多突破時空限制的防疫工具外，更重要的還要有打破語言隔閡的媒介。去年還有邊境防疫管制之際，國際來台旅客數就已達80萬人，未來一年國際旅客數量更只會有增無減。尤其是隨著中國也作解封，但來台旅客陽性率卻達三成，我們全國各縣市應當盡早向台南學習，建置相類似「健康共照雲」app平台。

如此一來，不只國人感到安心，隨時都能獲取防疫資訊，並與醫師互動外，外國人來台灣也會印象良好，我相信像是日本加藤秀彥這樣的貴客，未來也會越來越多。做好防疫溝通工作，不單只是讓我們的防疫更有成果、事半功倍，同時還可以提升我國防疫的國際能見度！

（政治工作者）

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