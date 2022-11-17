自由開講》看看中國！別再抹黑台灣的防疫成果！

李碩敏

中國堅持「清零」、「封城」，近來多地疫情持續升溫，廣州市海珠區因長期封控，引爆群眾大規模抗議，憤怒民眾推翻圍籬、高喊解封，警方則出動高壓水槍驅散人群，現場一度連警車都被推倒，罕見的混亂場面也讓人感受到，當地民眾對於清零政策已到了忍無可忍的地步。

自從新冠疫情席捲全球，人們的生活發生劇烈改變，走過3年，中國因防疫政策有過多政治考量，難以避免地陷入最混亂的階段，反觀台灣在民進黨台北市長候選人陳時中擔任908天防疫指揮官期間，制定一系列防疫相關政策，帶領台灣一步步走過疫情。在指揮中心安排下，推出口罩及快篩實名制，第二劑疫苗覆蓋率88.46%，台灣防疫成績舉世矚目，獲得全球高度肯定。

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中國防疫政策有過多政治考量，堅持「清零」、「封城」，難以避免地陷入最混亂的階段。（Bloomberg）

這段期間內，台灣曾在2021年5月19日至7月26日進入三級警戒，前後僅持續兩個多月，民眾生活確實受到影響，包括各級學校停止到校上課、全國餐飲業一律外帶、休閒娛樂場所、宗教集會活動暫停辦理等，但台灣從未進入民眾必須關在家中不得外出的狀態，大家仍可自由外出，就醫看診權益不受影響，物資充裕不虞匱乏。3年過去了，台灣經濟持續成長，台股一度登上萬八高點......相較於其他疫情嚴重的國家，我們的日常，可說是外國人眼中的天堂。終於，到了2022年10月中旬起，國門開放，台灣人逐步回歸正常生活。

這段辛苦的日子，我們下午2點守在電視機前，看著防疫指揮官陳時中親自主持記者會，向全民報告疫情最新消息，並且不厭其煩地回答各式各樣的問題，他面對質疑、挑戰或批評從不迴避，「堅持把事做好」的態度，守住了疫情、守住了台灣。908天裡，陳時中曾兩度落淚，他的堅持、辛苦、甚至沮喪，台灣人都看在眼裡。他所帶領的防疫團隊，一路走來始終不懈，獲得民眾極高的評價，陳時中更是滿意度最高的內閣首長。

令人感嘆的是，這樣的防疫成績，卻在陳時中決定代表民進黨投入台北市長選舉後，遭到鋪天蓋地的抹黑。國民黨台北市長候選人蔣萬安批陳時中防疫亂搞，導致疫苗、快篩、口罩亂象叢生；無黨籍台北市長候選人黃珊珊則說台灣人要口罩沒口罩、要疫苗沒疫苗、要快篩沒快篩。試問，台灣除了疫情初期因口罩多數在中國生產導致缺貨，在陳時中積極奔走下，迅速打造了口罩國家隊後，還有缺口罩的問題嗎？同樣的道理適用在疫苗及快篩，但在野黨似乎沒有「馬上有」就是「辦事不力」、「不及格」的態度，根本是汙衊台灣的防疫成果，為了選舉造謠抹黑、挑動仇恨，用盡全力拉高陳時中的「仇恨值」，這樣的態度，足見蔣萬安、黃珊珊兩人的格調。

選舉是一時的，台灣卻是我們大家要用一輩子守護的，陳時中用專業守住了台灣，長達908天堅守崗位的日子，是他愛台灣的證明。因為他，我們不用像中國一樣陷入永無止境的清零封城；我們不用為了防疫摧毀經濟、趕跑外資；我們不用深陷看不到盡頭的隔離地獄。2022年11月，台灣人已能自由出入國門，許多人在日本、韓國旅遊，臉書上每天都能看到朋友在國外打卡上傳的照片。同一時間，中國人必須走上街頭，冒著被抓捕的風險走上街頭，對政府持續封城發出怒吼。請問蔣萬安、黃珊珊，做為競逐首都市長大位的人，你們認為什麼樣的防疫政策才是好的政策呢？像中國這樣好嗎？你們從來不肯也不敢批評中國，卻對陳時中極盡抹黑之能事。

肯定台灣的防疫成果，11月26日票票入匭，把陳時中送進台北市政府；用選票讓全世界看到，我們對防疫政策的肯定，以及對中國說不的決心。

（大學講師）

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